https://arabic.sputniknews.com/20220526/مواجهة-القوة-بالقوة-وزيرة-خارجية-بريطانيا-تدعو-إلى-الانتصار-على-روسيا-1062726270.html
مواجهة القوة بالقوة... وزيرة خارجية بريطانيا تدعو إلى الانتصار على روسيا
مواجهة القوة بالقوة... وزيرة خارجية بريطانيا تدعو إلى الانتصار على روسيا
أفادت قناة "ساكي نيوز" الأمريكية أن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، تعتزم خلال زيارتها للبوسنة والهرسك تحذير الحلفاء من "استرضاء" روسيا. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T12:32+0000
2022-05-26T12:32+0000
2022-05-26T12:32+0000
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ومن المقرر أن تلتقي تروس بالعسكريين في البوسنة والهرسك لإعادة تأكيد التزام المملكة المتحدة بـ "السلام والاستقرار في غرب البلقان". مقتطفات من خطاب الوزيرة، الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية، يقول الآتي:في وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والوفد المرافق له يعرقلون التسوية السلمية للوضع في أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كاريكاتير, وسائط متعددة
مواجهة القوة بالقوة... وزيرة خارجية بريطانيا تدعو إلى الانتصار على روسيا
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أفادت قناة "ساكي نيوز" الأمريكية أن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، تعتزم خلال زيارتها للبوسنة والهرسك تحذير الحلفاء من "استرضاء" روسيا.
ومن المقرر أن تلتقي تروس بالعسكريين في البوسنة والهرسك لإعادة تأكيد التزام المملكة المتحدة بـ "السلام والاستقرار في غرب البلقان".
مقتطفات من خطاب الوزيرة، الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية، يقول الآتي:
لا يمكننا أن نبعد قدمنا عن دواسة الوقود - إنه يتعلق بـ "ضمان انتصار أوكرانيا بالدعم العسكري والعقوبات". لا يمكن استرضاء العدوان الروسي. يجب الرد عليه بالقوة.
في وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والوفد المرافق له يعرقلون التسوية السلمية للوضع في أوكرانيا.