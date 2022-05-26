https://arabic.sputniknews.com/20220526/نصرالله-يدعو-للتوافق-في-الداخل-اللبناني-ويحذر-من-انفجار-كبير-في-المنطقة--1062730538.html
نصرالله يدعو للتوافق في الداخل اللبناني ويحذر من انفجار كبير في المنطقة
نصرالله يدعو للتوافق في الداخل اللبناني ويحذر من انفجار كبير في المنطقة
تتناول حلقة اليوم من البرنامج أبرز وأهم ما جاء في كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، ودعوته الأطراف السياسية في لبنان إلى التعاون ومناقشة... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T13:33+0000
2022-05-26T13:33+0000
2022-05-26T13:33+0000
راديو
نافذة على لبنان
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نصرالله يدعو للتوافق في الداخل اللبناني ويحذرمن انفجار كبير في المنطقة
نصرالله يدعو للتوافق في الداخل اللبناني ويحذرمن انفجار كبير في المنطقة
يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, نافذة على لبنان, аудио
نصرالله يدعو للتوافق في الداخل اللبناني ويحذر من انفجار كبير في المنطقة
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تتناول حلقة اليوم من البرنامج أبرز وأهم ما جاء في كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، ودعوته الأطراف السياسية في لبنان إلى التعاون ومناقشة الملفات الخلافية، مؤكدا أن المقاومة أقوى من أي وقت مضى، كما حذر نصرالله الإسرائيليين من أن المساس بالمسجد الأقصى، سيؤدي إلى تفجير المنطقة.
يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"كلمة السيد حسن نصرالله بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير" كانت موجهة للداخل اللبناني، وأيضا فيها رسائل للخارج، فدعا الداخل اللبناني إلى التوافق ونبذ الخلافات، مهما كانت الأسباب، نظرا لأن لبنان يواجه أزمة اقتصادية حادة، وأزمة معيشية كبيرة، وبالتالي دعا إلى تبريد الأجواء الداخلية ووقف المشاحنات السياسية، والالتفات نحو إيجاد حلول لهذه الأزمات".
أما في الشأن الخارجي، أشار البدوي إلى أن نصرالله حذر من أنه في الأيام القليلة المقبلة قد تحدث أمور من شأنها تفجير الوضع في المنطقة، داعيا إلى الترقب والانتباه والاستعداد لما يجري، وأن المقاومة الفلسطينية تنسق مع المقاومة في لبنان، وأن خيارها بالرد على أي مساس بالمسجد الأقصى ومسيرات الأعلام الإسرائيلية.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..