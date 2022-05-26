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https://arabic.sputniknews.com/20220526/نيمار-يرد-لأول-مرة-على-تقارير-رحيله-عن-باريس-سان-جيرمان-فيديو-1062715196.html
نيمار يرد لأول مرة على تقارير رحيله عن باريس سان جيرمان... فيديو
نيمار يرد لأول مرة على تقارير رحيله عن باريس سان جيرمان... فيديو
رد البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، لأول مرة، على التقارير التي تربطه بالرحيل عن الفريق الفرنسي في الميركاتو الصيفي المقبل. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T07:51+0000
2022-05-26T07:51+0000
نادي باريس سان جيرمان
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وقال نيمار، في تصريحات مع شبكة OhMyGoal على منصة يوتيوب، إنه "يريد البقاء مع باريس سان جيرمان"، مضيفا: "لم يخبرني أي مسؤول في النادي عن أي شيء يخص مستقبلي، ولكن من جانبي أرغب في الاستمرار مع الفريق".وجدّد نيمار عقده مع باريس سان جيرمان حتى يونيو/ حزيران 2025، قبل أشهر، ولكن ازدادت الشائعات في الأيام الأخيرة عن إمكانية رحيله لعدم الرغبة في وجوده من جانب النادي الفرنسي.وتأتي هذه الأنباء بعد أيام من إعلان نادي باريس سان جرمان الفرنسي تجديد عقد مهاجم الفريق كيليان مبابي.وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن توقيع كيليان مبابي عقده مع النادي لمدة ثلاث سنوات"، موضحا أن اللاعب وقّع على صفقة جديدة مع باريس سان جيرمان تستمر حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.
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نادي باريس سان جيرمان

نيمار يرد لأول مرة على تقارير رحيله عن باريس سان جيرمان... فيديو

07:51 GMT 26.05.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFEنيمار
نيمار - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFE
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رد البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، لأول مرة، على التقارير التي تربطه بالرحيل عن الفريق الفرنسي في الميركاتو الصيفي المقبل.
وقال نيمار، في تصريحات مع شبكة OhMyGoal على منصة يوتيوب، إنه "يريد البقاء مع باريس سان جيرمان"، مضيفا: "لم يخبرني أي مسؤول في النادي عن أي شيء يخص مستقبلي، ولكن من جانبي أرغب في الاستمرار مع الفريق".
وجدّد نيمار عقده مع باريس سان جيرمان حتى يونيو/ حزيران 2025، قبل أشهر، ولكن ازدادت الشائعات في الأيام الأخيرة عن إمكانية رحيله لعدم الرغبة في وجوده من جانب النادي الفرنسي.
وتأتي هذه الأنباء بعد أيام من إعلان نادي باريس سان جرمان الفرنسي تجديد عقد مهاجم الفريق كيليان مبابي.
وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن توقيع كيليان مبابي عقده مع النادي لمدة ثلاث سنوات"، موضحا أن اللاعب وقّع على صفقة جديدة مع باريس سان جيرمان تستمر حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.
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