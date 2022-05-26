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https://arabic.sputniknews.com/20220526/هيئة-الإحصاء-الكورية-الجنوبية-ترصد-انخفاض-معدل-المواليد-وتسارع-الشيخوخة-خلال-الـ30-عاما-المقبلة-1062722617.html
هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية ترصد انخفاض معدل المواليد وتسارع الشيخوخة خلال الـ30 عاما المقبلة
هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية ترصد انخفاض معدل المواليد وتسارع الشيخوخة خلال الـ30 عاما المقبلة
رصدت هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية انخفاضا في معدل المواليد بالبلاد، وتسارع الشيخوخة داخل المجتمع خلال الـ30 عاما المقبلة. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T11:06+0000
2022-05-26T11:06+0000
كوريا الجنوبية
انخفاض معدل المواليد
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ووفقا للبيانات التي نشرتها وكالة يونهاب الكورية، أكدت الهيئة أن عدد السكان في سن العمل، المحدد من 15 وحتى 64 عاما، سينخفض بنسبة 35% خلال الـ30 عاما المقبلة، لافتة إلى أنه كان في عام 2020/ 37.38 مليون نسمة، وسيصل حتى 2050 إلى 24.19 مليون نسمة.ولفتت بيانات الهيئة الكورية إلى أن هذه الفئة العمرية كانت تمثل 72.1% من عدد سكان كوريا الجنوبية البالغ 52 مليونا في عام 2020، لكنها ستنخفض إلى 51.1% لتصبح 47.36 مليونا خلال 30 عاما.ولفتت البيانات إلى أن الشيخوخة السريعة في المجتمع الكوري ستجعل عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر قد تصل إلى 19 مليون نسمة في عام 2050، وهو ما يعني ضعف عددهم الحالي 8.15 ملايين شخص في عام 2020.وتكافح كوريا الجنوبية تحديات الانخفاض المزمن في معدل المواليد وتسارع الشيخوخة، حيث بلغ معدل الخصوبة في البلاد، أدنى مستوى له على الإطلاق عند 0.81 طفل في العام الماضي، وهو ما يعني انخفاضا عن 0.84 طفل في العام السابق.
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كوريا الجنوبية, انخفاض معدل المواليد

هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية ترصد انخفاض معدل المواليد وتسارع الشيخوخة خلال الـ30 عاما المقبلة

11:06 GMT 26.05.2022
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رصدت هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية انخفاضا في معدل المواليد بالبلاد، وتسارع الشيخوخة داخل المجتمع خلال الـ30 عاما المقبلة.
ووفقا للبيانات التي نشرتها وكالة يونهاب الكورية، أكدت الهيئة أن عدد السكان في سن العمل، المحدد من 15 وحتى 64 عاما، سينخفض بنسبة 35% خلال الـ30 عاما المقبلة، لافتة إلى أنه كان في عام 2020/ 37.38 مليون نسمة، وسيصل حتى 2050 إلى 24.19 مليون نسمة.
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ولفتت بيانات الهيئة الكورية إلى أن هذه الفئة العمرية كانت تمثل 72.1% من عدد سكان كوريا الجنوبية البالغ 52 مليونا في عام 2020، لكنها ستنخفض إلى 51.1% لتصبح 47.36 مليونا خلال 30 عاما.
ولفتت البيانات إلى أن الشيخوخة السريعة في المجتمع الكوري ستجعل عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر قد تصل إلى 19 مليون نسمة في عام 2050، وهو ما يعني ضعف عددهم الحالي 8.15 ملايين شخص في عام 2020.
وكانت كوريا الجنوبية قد تم تصنيفها على أنها مجتمع مسن في عام 2017، عندما تخطت نسبة من تزيد اعمارهم على 65 عاما أو أكثر حاجز 14% من إجمالي سكانها.
وتكافح كوريا الجنوبية تحديات الانخفاض المزمن في معدل المواليد وتسارع الشيخوخة، حيث بلغ معدل الخصوبة في البلاد، أدنى مستوى له على الإطلاق عند 0.81 طفل في العام الماضي، وهو ما يعني انخفاضا عن 0.84 طفل في العام السابق.
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