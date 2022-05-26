واشنطن تحث "أنصار الله" على إطلاق سراح جميع موظفي السفارة الأمريكية
© AFP 2022القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد "أنصار الله" الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
© AFP 2022
حثت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، جماعة "أنصار الله" اليمنية على إطلاق سراح جميع الموظفين المحليين في السفارة الأمريكية بصنعاء، وذلك في أعقاب وفاة أحدهم بعد سبعة أشهر في الأسر.
وفي تغريدة على حسابها في موقع "تويتر"، قالت السفارة التي تعمل حاليا من خارج اليمن إنها تنعي عبد الحميد العجمي الموظف المتقاعد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واصفة إياه بأنه "جد بريء" كرس حياته لتعليم الأطفال في بلاده.
We grieve for retired USAID employee Abdulhameed Al-Ajami, who died in Houthi captivity. He was an innocent grandfather who should never have died away from his family, a proud Yemeni dedicated to educating Yemeni children.— US Embassy to Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) May 26, 2022
وأضافت: "نقدم تعازينا لجميع أحبائه وندعو الحوثيين إلى إنهاء هذا الظلم وإطلاق سراح كل موظف حالي وسابق في السفارة الأمريكية فورا''.
We extend our condolences to his loved ones and call on the Houthis to end this injustice and release every single current and former U.S. Embassy employee now.— US Embassy to Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) May 26, 2022
وكانت الجماعة قد سيطرت على مقر السفارة في العاصمة اليمنية صنعاء في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
واحتجزت الجماعة عشرات الموظفين السابقين تم الإفراج عن العديد منهم في وقت لاحق لكن 11 شخصا على الأقل ظلوا رهن الاحتجاز.