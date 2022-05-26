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واشنطن تحث "أنصار الله" على إطلاق سراح جميع موظفي السفارة الأمريكية
واشنطن تحث "أنصار الله" على إطلاق سراح جميع موظفي السفارة الأمريكية
حثت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، جماعة "أنصار الله" اليمنية على إطلاق سراح جميع الموظفين المحليين في السفارة الأمريكية بصنعاء، وذلك في أعقاب وفاة أحدهم بعد... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T16:11+0000
2022-05-26T16:11+0000
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وفي تغريدة على حسابها في موقع "تويتر"، قالت السفارة التي تعمل حاليا من خارج اليمن إنها تنعي عبد الحميد العجمي الموظف المتقاعد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واصفة إياه بأنه "جد بريء" كرس حياته لتعليم الأطفال في بلاده.وأضافت: "نقدم تعازينا لجميع أحبائه وندعو الحوثيين إلى إنهاء هذا الظلم وإطلاق سراح كل موظف حالي وسابق في السفارة الأمريكية فورا''.وكانت الجماعة قد سيطرت على مقر السفارة في العاصمة اليمنية صنعاء في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.واحتجزت الجماعة عشرات الموظفين السابقين تم الإفراج عن العديد منهم في وقت لاحق لكن 11 شخصا على الأقل ظلوا رهن الاحتجاز.
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أخبار اليمن الأن

واشنطن تحث "أنصار الله" على إطلاق سراح جميع موظفي السفارة الأمريكية

16:11 GMT 26.05.2022
© AFP 2022القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد "أنصار الله" الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AFP 2022
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حثت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، جماعة "أنصار الله" اليمنية على إطلاق سراح جميع الموظفين المحليين في السفارة الأمريكية بصنعاء، وذلك في أعقاب وفاة أحدهم بعد سبعة أشهر في الأسر.
وفي تغريدة على حسابها في موقع "تويتر"، قالت السفارة التي تعمل حاليا من خارج اليمن إنها تنعي عبد الحميد العجمي الموظف المتقاعد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واصفة إياه بأنه "جد بريء" كرس حياته لتعليم الأطفال في بلاده.
وأضافت: "نقدم تعازينا لجميع أحبائه وندعو الحوثيين إلى إنهاء هذا الظلم وإطلاق سراح كل موظف حالي وسابق في السفارة الأمريكية فورا''.
وكانت الجماعة قد سيطرت على مقر السفارة في العاصمة اليمنية صنعاء في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
واحتجزت الجماعة عشرات الموظفين السابقين تم الإفراج عن العديد منهم في وقت لاحق لكن 11 شخصا على الأقل ظلوا رهن الاحتجاز.
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