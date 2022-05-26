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وزير إسرائيلي يكشف عن لقاء قريب بين الرئيس الفلسطيني وغانتس
وزير إسرائيلي يكشف عن لقاء قريب بين الرئيس الفلسطيني وغانتس
كشف وزير إسرائيلي، اليوم الخميس، عن سلسلة لقاءات سيعقدها مسؤولون إسرائيليون مع نظرائهم الفلسطينيين، وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، خلال الأسابيع المقبلة. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T12:41+0000
2022-05-26T12:41+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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قال وزير التعاون الإسرائيلي عيساوي فريج، في حديث مع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "من المقرر أن يجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفترة المقبلة".وأضاف: "سألتقي الأسبوع المقبل، بوزير الاقتصاد والمالية الفلسطيني، كما سيلتقي وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، من أجل خفض التوتر بين الطرفين".وأوضح فريج، أن "هناك سلسلة من الخطوات التي تحاول إسرائيل اتخاذها مع السلطة الفلسطينية من أجل تقويتها، كما يتم اتخاذ خطوات أخرى تتمثل بتقوية الاقتصاد الفلسطيني"، مشددا على أنه يعمل من أجل تشكيل لجنة اقتصادية بين إسرائيل وفلسطين.ومن المقرر، أن انطلاق مسيرة الأعلام التي ينظمها متطرفون إسرائيليون ويحملون خلالها الأعلام الإسرائيلية يوم 29 مايو/ أيار المقبل، من القدس الغربية عبر منطقة باب العامود والحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/الخارجية-الفلسطينية-تحمل-إسرائيل-مسؤولية-تداعيات-مسيرة-الأعلام-في-القدس-وتحذر-من-حرب-دينية-1062717281.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

وزير إسرائيلي يكشف عن لقاء قريب بين الرئيس الفلسطيني وغانتس

12:41 GMT 26.05.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© Sputnik . POOL
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كشف وزير إسرائيلي، اليوم الخميس، عن سلسلة لقاءات سيعقدها مسؤولون إسرائيليون مع نظرائهم الفلسطينيين، وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، خلال الأسابيع المقبلة.
قال وزير التعاون الإسرائيلي عيساوي فريج، في حديث مع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "من المقرر أن يجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفترة المقبلة".
وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
الخارجية الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية تداعيات مسيرة الأعلام في القدس وتحذر من "حرب دينية"
08:54 GMT
وأضاف: "سألتقي الأسبوع المقبل، بوزير الاقتصاد والمالية الفلسطيني، كما سيلتقي وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، من أجل خفض التوتر بين الطرفين".
وأوضح فريج، أن "هناك سلسلة من الخطوات التي تحاول إسرائيل اتخاذها مع السلطة الفلسطينية من أجل تقويتها، كما يتم اتخاذ خطوات أخرى تتمثل بتقوية الاقتصاد الفلسطيني"، مشددا على أنه يعمل من أجل تشكيل لجنة اقتصادية بين إسرائيل وفلسطين.
ومن المقرر، أن انطلاق مسيرة الأعلام التي ينظمها متطرفون إسرائيليون ويحملون خلالها الأعلام الإسرائيلية يوم 29 مايو/ أيار المقبل، من القدس الغربية عبر منطقة باب العامود والحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.
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