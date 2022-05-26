https://arabic.sputniknews.com/20220526/وزير-الدفاع-الأمريكي-يبحث-مع-نظيره-الياباني-الردود-المحتملة-على-إطلاق-بيونغ-يانغ-صواريخ-باليستية-1062739277.html
وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الياباني الردود المحتملة على إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية
وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الياباني الردود المحتملة على إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية
صرحت وزارة الدفاع الأمريكية، (البنتاغون)، أن الوزير لويد أوستن بحث هاتفيا مع نظيره الياباني الردود المحتملة على تجارب إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T16:26+0000
2022-05-26T16:26+0000
2022-05-26T16:27+0000
البنتاغون الأمريكي
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1047439521_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_21aaca441e6c98ae9e98a47cb4f44348.jpg
واشنطن- سبوتنيك ووفقا لبيان أصدره البنتاغون، اليوم الخميس، فإن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ناقش هاتفيا، مع وزير الدفاع الياباني كيشيو نوبو، الردود المحتملة على تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة لكوريا الشمالية.وجاء في البيان: "أجرى وزير الدفاع لويد أوستن مكالمة آمنة مع وزير الدفاع الياباني كيشي نوبو لتبادل التقييمات بشأن إطلاق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للصواريخ الباليستية الأخيرة، وكذلك التشاور بشأن إجراءات الاستجابة".وفيما أكد أوستن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان، شدد الوزيران مجددًا على أن التحالف الأمريكي الياباني مستعد للرد على أي عدوان كوري شمالي، حسبما جاء في البيان.واتفق أوستن وكيشي أيضًا على الحاجة إلى مواصلة المناقشات حول خيارات الاستجابة والعمل نحو نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية، وفقًا للبيان.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/اليابان-نراقب-صواريخ-كوريا-الشمالية-وسنواصل-التعاون-الوثيق-مع-أمريكا-بهذا-الشأن-1061326847.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1047439521_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_18b541b8f5da386b9e627e1b2e9a969b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البنتاغون الأمريكي, كوريا الشمالية
وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الياباني الردود المحتملة على إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية
16:26 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 16:27 GMT 26.05.2022) تابعنا عبر
صرحت وزارة الدفاع الأمريكية، (البنتاغون)، أن الوزير لويد أوستن بحث هاتفيا مع نظيره الياباني الردود المحتملة على تجارب إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية.
واشنطن- سبوتنيك ووفقا لبيان أصدره البنتاغون، اليوم الخميس، فإن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ناقش هاتفيا، مع وزير الدفاع الياباني كيشيو نوبو، الردود المحتملة على تجارب إطلاق الصواريخ
الباليستية الأخيرة لكوريا الشمالية.
وجاء في البيان: "أجرى وزير الدفاع لويد أوستن مكالمة آمنة مع وزير الدفاع الياباني كيشي نوبو لتبادل التقييمات بشأن إطلاق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للصواريخ الباليستية الأخيرة، وكذلك التشاور
بشأن إجراءات الاستجابة".
وفيما أكد أوستن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان، شدد الوزيران مجددًا على أن التحالف الأمريكي الياباني مستعد للرد على أي عدوان كوري شمالي، حسبما جاء في البيان.
وأضاف البيان أن الوزيرين شددا على أن إطلاق كوريا الديمقراطية (نورث كويرا) للصواريخ الباليستية يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والعالمي، ويلتزمان بالعمل معًا بشكل ثنائي وثلاثي مع كوريا الجنوبية، للتصدي للأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية.
واتفق أوستن وكيشي أيضًا على الحاجة إلى مواصلة المناقشات حول خيارات الاستجابة
والعمل نحو نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية، وفقًا للبيان.