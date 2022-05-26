https://arabic.sputniknews.com/20220526/وزير-خارجية-إيران-يكشف-عن-مبادرة-جديدة-لإحياء-الاتفاق-النووي-ويدعو-أمريكا-للتخلي-عن-سياسة-الضغط-1062720640.html

وزير خارجية إيران يكشف عن مبادرة جديدة لإحياء الاتفاق النووي ويدعو أمريكا للتخلي عن سياسة الضغط

وزير خارجية إيران يكشف عن مبادرة جديدة لإحياء الاتفاق النووي ويدعو أمريكا للتخلي عن سياسة الضغط

أكدت إيران، اليوم الخميس، أن "الولايات المتحدة، عليها التخلي عن سياسة الضغط القصوى التي مارسها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وتقديم ضمانات برفع... 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T10:26+0000

2022-05-26T10:26+0000

2022-05-26T10:26+0000

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وشدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي: على "ضرورة الابتعاد عن عناصر الضغط التي وضعت في عهد ترامب"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وقال: "هذا أمر قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن.. لا يمكننا العودة للاتفاق في ظل استمرار سياسة الضغط القصوى.. على السيد بايدن أن يختار أحد الأمرين".وطالب عبد اللهيان الولايات المتحدة "بتقديم الضمانات الاقتصادية اللازمة للعودة إلى الاتفاق النووي"، مضيفا أن "سياسة الضغط القصوى التي مارسها ترامب تمارسها إدارة بايدن.. أعطونا الضمانات الاقتصادية حتى نثق بكم".وانتقد الوزير الإيراني مواصلة واشنطن فرض عقوبات جديدة على إيران رغم عودتها إلى المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي وطرحها مبادرة تهدف لإحياء الاتفاق من جديد، مؤكدا أن "المصالح الوطنية الأمريكية يسيطر عليها الصهاينة ولم نر أي سلوك لدى ادارة بايدن يختلف عن ترامب.وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.وكانت فيينا قد بدأت في أبريل/ نيسان 2021، استضافة مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

https://arabic.sputniknews.com/20220525/أمريكا-إيران-ستظل-تشكل-تهديدا-سواء-تم-التوصل-لاتفاق-نووي-أم-لا--1062698151.html

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