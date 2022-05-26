https://arabic.sputniknews.com/20220526/وسط-توقعات-بانفجار-ميداني-مسيرة-الأعلام-الطريق-نحو-انتفاضة-فلسطينية-جديدة-1062740325.html

وسط توقعات بانفجار ميداني... مسيرة الأعلام الطريق نحو انتفاضة فلسطينية جديدة

وسط توقعات بانفجار ميداني... مسيرة الأعلام الطريق نحو انتفاضة فلسطينية جديدة

وسط توقعات بانفجار ميداني وانتفاضة شعبية فلسطينية جديدة، تتوالى التحذيرات الفلسطينية والدولية والعربية لإسرائيل، في ظل إصرارها على تنفيذ فاعلية ما يسمى بـ... 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T16:46+0000

2022-05-26T16:46+0000

2022-05-26T16:46+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

تقارير سبوتنيك

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وصرحت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن "مسيرة الأعلام والحشود العسكرية اعتراف إسرائيلي رسمي بأن القدس محتلة"، مؤكدة أن "مسيرة الأعلام جزء لا يتجزأ من تصعيد العدوان الإسرائيلي في القدس".ووسط الأزمات التي تلاحق حكومة نفتالي بينيت المهددة بالانهيار والتفكك في وقت قريب، طرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية انهيارها في ظل احتمالية حدوث مواجهات قوية جديدة مع الفصائل الفلسطينية في يوم مسيرة الأعلام.إدانة فلسطينيةأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، بأشد العبارات "إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي في تنظيم ما تسمى بـ "مسيرة الأعلام" في القدس"، معتبرةً إياها جزءا لا يتجزأ من تصعيد العدوان الإسرائيلي على المدينة المقدسة ومواطنيها ومقدساتها، وتحد سافر للمطالبات والمواقف الدولية الهادفة لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وحملت الخارجية الفلسطينية "الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه المسيرة الاستفزازية، وترى أنها تعكس حقيقة التبني الإسرائيلي الرسمي غير المحدود لجميع أشكال الاعتداءات الاستيطانية التهويدية التي تتعرض لها الأماكن المقدسة كسياسة حكومية معتمدة".وجددت تأكيدها أن "تحويل القدس إلى ثكنة عسكرية تحت شعار (حماية مسيرة الأعلام) يُسقط أية شرعية مزعومة للاحتلال في القدس، ويثبت من جديد أن القدس الشرقية المحتلة مدينة محتلة وجزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة"، مشددة على أن جميع ممارسات الاحتلال في القدس دليل قاطع على أن المدينة مغتصبة.ودعت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" إلى "شد الرحال" إلى المسجد الأقصى بداية فجر الأحد المقبل دفاعا عنه.وقالت الحركة في تصريح لها: "ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني إلى المشاركة الفاعلة والحشد الواسع، في فجر يوم الأحد القادم، عبر شدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى، والرّباط والاعتكاف فيه، وأداء صلاة الضحى، والثبات في كلّ ساحاته وأبوابه وأركانه المباركة؛ دفاعاً عنه".انفجار ميدانيبدوره اعتبر الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، أن الوضع الميداني في مدينة القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية خطير جدا، والوضع على شفا انفجار كبير ولا يمكن لأحد التنبوء بنتائجه.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تتحمل حكومة بينيت المتطرفة كافة التبعات والنتائج المحتملة، نتيجة لدعمها ما تسمى بـ "مسيرة الأعلام"، التي تهدف فرض سياسة تهويد الأرض والمقدسات وهي استفزاز لمشاعر كل أبناء الشعب الفلسطيني.وأوضح أن تلك المسيرة مدعومة من حكومة إسرائيل التي دفعت بتعزيزات عسكرية وشرطية في شوارع مدينة القدس لتأمين المسيرة وحمايتها.وقال إن هذه المسيرة تذكرنا بانتفاضة الأقصى في سبتمبر عام 2000 والتي أصر فيها شارون على اقتحام المسجد الأقصى استفزازا لمشاعر المصلين وبحماية 3000 جندي إسرائيلي، الأمر الذي أشعل الانتفاضة بعد مواجهات دامية حامية في ذلك اليوم.وحذر المستشار الفلسطيني من خطورة تكرار المشهد الدموي في سنة 2000 والذي يمهد لانتفاضة كبرى، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني ليس لديه ما يخسره في سبيل الدفاع عن أرضه ومقدساته الدينية وفي مقدمتها المسجد الأقصى.انتفاضة فلسطينيةفي السياق اعتبر المستشار زيد الأيوبي، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، أن قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بالسماح للمستوطنين بتنظيم مسيرة الأعلام في شوارع مدينة القدس هو قرار عدواني وتصعيدي سيجر المنطقة برمتها إلى حمام من الدماء.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه المسيرة ستنظم تحت حماية الجيش الإسرائيلي في شوارع مدينة القدس التي لا يعترف العالم أجمع بأي حق للاسرائيليين فيها.وأشار الأيوبي إلى أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا التصعيد الخطير من حكومة إسرائيل وعصابات المستوطنين والذي يمثل مسًا خطيرا بمستقبل الفلسطينيين على أرضهم وتحدي صارخ لكل العرب والمسلمين.وقال الأيوبي إن حكومة الاحتلال ستتحمل نتائج هذا القرار الأرعن الذي سيكون سببا مباشرا لاندلاع انتفاضة فلسطينية شاملة خصوصا وأن الفلسطينيين بدؤوا يشعرون أنه ليس هناك أي أفق سياسي مع حكومة الاحتلال وأن المجتمع الاسرائيلي يجنح نحو التطرف واليمينية وغير ناضج لفكرة السلام الشامل في المنطقة.ورفعت السلطات الإسرائيلية حالة التأهب في القدس ومدن الداخل المحتل، خشية اندلاع توترات ومواجهات، مشيرة إلى أنه سيتم نشر أكثر من 3000 شرطي في القدس، ومئات عناصر الشرطة في مدن الداخل.ونشر الجيش الإسرائيلي المزيد من بطاريات القبة الحديدية في جميع الأراضي المحتلة، تحسبا من إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة.ومن المقرر أن تنطلق المسيرة التي ينظمها متطرفون إسرائيليون ويحملون خلالها الأعلام الإسرائيلية يوم 29 مايو/ أيار المقبل، من القدس الغربية عبر منطقة باب العامود والحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, تقارير سبوتنيك