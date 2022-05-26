https://arabic.sputniknews.com/20220526/وفاة-ممثل-أمريكي-شهير-أثناء-نومه-1062741597.html

وفاة ممثل أمريكي شهير أثناء نومه

وفاة ممثل أمريكي شهير أثناء نومه

توفي الممثل الأمريكي الشهير، راي ليوتا، اليوم الخميس، عن 67 عاما.‏ 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T17:21+0000

2022-05-26T17:21+0000

2022-05-26T17:21+0000

مجتمع

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062741415_0:23:1929:1108_1920x0_80_0_0_e90e50ca4456df5251e484da950d680d.jpg

وأفاد المتحدث باسم ليوتا أنه توفي أثناء نومه في جمهورية الدومينيكان، حيث كان يصور أحدث أفلامه السينمائية "Dangerous Waters"، وفقا لموقع "ذا هوليوود ريبورتر" الأمريكي.ولم يتم رسميا حتى لحظة كتابة هذه السطورة تحديد أسباب وفاة راي ليوتا.وُلد راي ليوتا في نيوجيرسي، وتم إيداعه في دار للأيتام، قبل أن يتم تبنيه وهو في عمر 6 أشهر، واستطاع أن يلتقي والدته وهو الأربعينيات من عمره.ونال ليوتا شهرة واسعة من بطولته فيلم العصابات الشهير "Goodfellas"، إلى جانب روبرت دي نيرو وجو بيشي، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، من إنتاج عام 1989.ويجسد راي ليوتا في الفيلم المستوحى عن أحداث حقيقية، قصة رجل العصابات من أصول أيرلندية، هنري هيل، الذي قرر أن يشهد ضد رفاقه من عالم المافيا والعصابات الإيطالية، في مقابل الانضمام إلى برنامج حماية الشهود، الذي عرضته عليه المباحث الفيدرالية الأمريكية.وبعد نجاح ليوتا في الدور، برع في العديد من أدوار رجل العصابات، والشخصيات المضطربة والشريرة، منها "Tuerbulance" و"Revolver" و"Unlawful Entry".ولراي ليوتا ابنة واحدة هي، كارسن، وخطيبته، جايسي نيتولو.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات