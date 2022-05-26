https://arabic.sputniknews.com/20220526/وفاة-ممثل-أمريكي-شهير-أثناء-نومه-1062741597.html
وفاة ممثل أمريكي شهير أثناء نومه
وفاة ممثل أمريكي شهير أثناء نومه
توفي الممثل الأمريكي الشهير، راي ليوتا، اليوم الخميس، عن 67 عاما. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T17:21+0000
2022-05-26T17:21+0000
2022-05-26T17:21+0000
مجتمع
منوعات
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وأفاد المتحدث باسم ليوتا أنه توفي أثناء نومه في جمهورية الدومينيكان، حيث كان يصور أحدث أفلامه السينمائية "Dangerous Waters"، وفقا لموقع "ذا هوليوود ريبورتر" الأمريكي.ولم يتم رسميا حتى لحظة كتابة هذه السطورة تحديد أسباب وفاة راي ليوتا.وُلد راي ليوتا في نيوجيرسي، وتم إيداعه في دار للأيتام، قبل أن يتم تبنيه وهو في عمر 6 أشهر، واستطاع أن يلتقي والدته وهو الأربعينيات من عمره.ونال ليوتا شهرة واسعة من بطولته فيلم العصابات الشهير "Goodfellas"، إلى جانب روبرت دي نيرو وجو بيشي، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، من إنتاج عام 1989.ويجسد راي ليوتا في الفيلم المستوحى عن أحداث حقيقية، قصة رجل العصابات من أصول أيرلندية، هنري هيل، الذي قرر أن يشهد ضد رفاقه من عالم المافيا والعصابات الإيطالية، في مقابل الانضمام إلى برنامج حماية الشهود، الذي عرضته عليه المباحث الفيدرالية الأمريكية.وبعد نجاح ليوتا في الدور، برع في العديد من أدوار رجل العصابات، والشخصيات المضطربة والشريرة، منها "Tuerbulance" و"Revolver" و"Unlawful Entry".ولراي ليوتا ابنة واحدة هي، كارسن، وخطيبته، جايسي نيتولو.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
وفاة ممثل أمريكي شهير أثناء نومه
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توفي الممثل الأمريكي الشهير، راي ليوتا، اليوم الخميس، عن 67 عاما.
وأفاد المتحدث باسم ليوتا أنه توفي أثناء نومه في جمهورية الدومينيكان، حيث كان يصور أحدث أفلامه السينمائية "Dangerous Waters"، وفقا لموقع "ذا هوليوود ريبورتر"
الأمريكي.
ولم يتم رسميا حتى لحظة كتابة هذه السطورة تحديد أسباب وفاة راي ليوتا.
وُلد راي ليوتا في نيوجيرسي، وتم إيداعه في دار للأيتام، قبل أن يتم تبنيه وهو في عمر 6 أشهر، واستطاع أن يلتقي والدته وهو الأربعينيات من عمره.
ونال ليوتا شهرة واسعة من بطولته فيلم العصابات الشهير "Goodfellas"، إلى جانب روبرت دي نيرو وجو بيشي، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، من إنتاج عام 1989.
ويجسد راي ليوتا في الفيلم المستوحى عن أحداث حقيقية، قصة رجل العصابات من أصول أيرلندية، هنري هيل، الذي قرر أن يشهد ضد رفاقه من عالم المافيا والعصابات الإيطالية، في مقابل الانضمام إلى برنامج حماية الشهود، الذي عرضته عليه المباحث الفيدرالية الأمريكية.
وبعد نجاح ليوتا في الدور، برع في العديد من أدوار رجل العصابات، والشخصيات المضطربة والشريرة، منها "Tuerbulance" و"Revolver" و"Unlawful Entry".
ولراي ليوتا ابنة واحدة هي، كارسن، وخطيبته، جايسي نيتولو.