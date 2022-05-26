https://arabic.sputniknews.com/20220526/وكالة-أمريكا-تصادر-شحنة-نفط-إيرانية-قبالة-جزيرة-إيفيا-اليونانية-1062723170.html

وكالة: أمريكا تصادر شحنة نفط إيرانية قبالة جزيرة إيفيا اليونانية

وكالة: أمريكا تصادر شحنة نفط إيرانية قبالة جزيرة إيفيا اليونانية

صادرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، شحنة نفط إيرانية قبالة جزيرة إيفيا اليونانية. 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T11:18+0000

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2022-05-26T11:18+0000

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أخبار إيران

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، قولها إنه "تم نقل شحنة النفط الإيراني المحتجزة إلى ناقلة أخرى ستبحر إلى الولايات المتحدة"، دون المزيد من التفاصيل.وحذرت إيران، في وقت سابق اليوم، اليونان من تسليم ناقلة النفط المصادرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، داعية إلى الإفراج عن الناقلة فورا.وقال مسؤول إيراني، في تصريحات مع قناة "الجزيرة"، إن "الناقلة التي احتجزتها اليونان كانت تحمل شحنة مشروعة من النفط الإيراني"، مشيرا إلى أن "أثينا تعتزم تسليم نفطها إلى الولايات المتحدة".وأضاف أن تسليم النفط إلى أمريكا مرفوض وستكون له عواقب، مؤكد أن "عمل اليونان قرصنة ويتعارض مع القانون الدولي".وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأربعاء، استدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية لديها، لإبلاغه باحتجاجها على احتجاز السلطات اليونانية، سفينة شحن إيرانية، ومصادرة حمولتها.وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها: "بعد احتجاز شحنة السفينة التي تحمل علم إيران في المياه اليونانية، تم استدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية في طهران (في غياب السفير) إلى مقر وزارة الخارجية اليوم وتم إخطاره بالاحتجاج الشديد من قبل الحكومة الإيرانية على هذا الإجراء الذي قامت به أثينا".وأدان مساعد وزير الخارجية الإيراني، حبیب إله زاده، خلال الاجتماع مع القائم بالأعمال اليوناني ما قامت به اليونان، مذكرا بالالتزامات الدولية الواقعة على عاتق الحكومة اليونانية تجاه السفينة، التي توقفت بشكل طارئ في سواحل اليونان بسبب عيوب فنية حدثت جراء سوء الأحوال الجوية، وفق البيان.وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني بحسب البيان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتنازل عن حقوقها القانونية وتتوقع أن تلتزم الحكومة اليونانية بالتزاماتها الدولية في مجال الشحن البحري".

https://arabic.sputniknews.com/20220526/إيران-تحذر-اليونان-من-تسليم-ناقلة-النفط-المحتجزة--إلى-أمريكا-هذا-مرفوض-وسيكون-له-عواقب-1062722049.html

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