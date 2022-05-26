https://arabic.sputniknews.com/20220526/-محلل-يوضح-سبب-تعزيز-الروبل-على-الرغم-من-كل-شيء-1062712663.html
محلل يوضح سبب تعزيز الروبل على الرغم من كل شيء
محلل يوضح سبب تعزيز الروبل على الرغم من كل شيء
يتم تحديد أي سعر صرف من خلال ديناميكيات العرض والطلب. إذا كان تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد كبيرًا، ولكن لا يوجد طلب عليها، فإنه يبدأ في الانخفاض مقابل... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T06:54+0000
2022-05-26T06:54+0000
2022-05-26T06:54+0000
اقتصاد
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قال رئيس قسم المعلومات والمحتوى التحليلي "عالم الاستثمارات" في مقابلة مع وكالة "برايم": "قد ينخفض حجم الواردات إلى روسيا، وفقًا لعدد من التقديرات، بنحو 50% في أبريل/نيسان. نتيجة لذلك، هناك انخفاض في الطلب على العملات الأجنبية من المستوردين الروس".وأشار المحلل إلى القيود التي يفرضها بنك روسيا على حركة الأموال للأفراد والكيانات الاعتبارية. كان الهدف من ذلك كبح تدفقات رأس المال الخارجية، لكن مع العقوبات أثرت على مشتريات الدولار واليورو.ولخص الخبير، الآن هذه العملات لا يمكن سحبها أو استثمارها، ونتيجة لذلك، قلة من الناس بحاجة إليها.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
محلل يوضح سبب تعزيز الروبل على الرغم من كل شيء
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يتم تحديد أي سعر صرف من خلال ديناميكيات العرض والطلب. إذا كان تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد كبيرًا، ولكن لا يوجد طلب عليها، فإنه يبدأ في الانخفاض مقابل العملة الوطنية.
قال رئيس قسم المعلومات والمحتوى التحليلي "عالم الاستثمارات" في مقابلة مع وكالة "برايم": "قد ينخفض حجم الواردات إلى روسيا، وفقًا لعدد من التقديرات، بنحو 50% في أبريل/نيسان. نتيجة لذلك، هناك انخفاض في الطلب على العملات الأجنبية من المستوردين الروس".
وأشار إلى أنه حتى وقت قريب، كان المصدرون يضطرون إلى بيع 80% من عائدات النقد الأجنبي، ولم ينخفض حجم عائدات الصادرات بشكل كبير. و"نتيجة لذلك، تبين أن المعروض من الدولار في السوق الروسية مرتفع للغاية".
وأشار المحلل إلى القيود التي يفرضها بنك روسيا على حركة الأموال للأفراد والكيانات الاعتبارية. كان الهدف من ذلك كبح تدفقات رأس المال الخارجية، لكن مع العقوبات أثرت على مشتريات الدولار واليورو
.
ولخص الخبير، الآن هذه العملات لا يمكن سحبها أو استثمارها، ونتيجة لذلك، قلة من الناس بحاجة إليها.