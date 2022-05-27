https://arabic.sputniknews.com/20220527/أثينا-تصف-احتجاز-إيران-لسفينتين-يونانيتين-بـالعمل-الإرهابي-1062789100.html

أثينا تصف احتجاز إيران لسفينتين يونانيتين بـ"العمل الإرهابي"

أثينا تصف احتجاز إيران لسفينتين يونانيتين بـ"العمل الإرهابي"

أكدت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الجمعة، استيلاء إيران على سفينتين ترفعان العلم اليوناني في الخليج، واصفة تحرك طهران بـ"العمل الإرهابي". 27.05.2022, سبوتنيك عربي

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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية اليونانية: "تم تقديم مذكرة احتجاج شديدة إلى السفير الإيراني في أثينا، حيث تعتبر اليونان احتجاز السفينتين عملا إرهابيا".وأضافت أنه تدين هذه الأعمال وتطالب بالإفراج الفوري عن السفينتين وطاقميها، ونصحت الوزارة المواطنين اليونانيين بالامتناع عن السفر إلى إيران.احتجزت إيران، اليوم الجمعة، ناقلتين مملوكتين لليونان ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان في وقت سابق سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.وقالت هيئة الموانئ الإيرانية، يوم 25 من الشهر الجاري، إن السفينة لجأت إلى سواحل اليونان لحماية سلامة الأفراد والسفينة، ولم تتلق أي تعاون أو مساعدة، مشيرة إلى أن حمولة السفينة فرغت من قبل الجيش، في خطوة تعتبر "مثالا واضحا على القرصنة".واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، السفير السويسري في طهران بصفة سويسرا راعيا للمصالح الأمريكية في إيران، لإبلاغه احتجاجها على حجز واشنطن سفينة نفط إيرانية احتُجزت من قبل اليونان قبل أيام.وأفادت الخارجية الإيرانية في بيان يوم الأربعاء الماضي، بأنها استدعت السفير القائم بالأعمال اليوناني في طهران، بعد احتجاز سلطات بلاده سفينة شحن تحمل العلم الإيراني في المياه اليونانية بطلب من واشنطن وسعي أثينا لتسليم النفط الذي على متن السفينة للولايات المتحدة الأمريكية.

https://arabic.sputniknews.com/20220526/وكالة-أمريكا-تصادر-شحنة-نفط-إيرانية-قبالة-جزيرة-إيفيا-اليونانية-1062723170.html

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