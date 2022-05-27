https://arabic.sputniknews.com/20220527/أردوغان-يلتقي-وزير-الخارجية-الإماراتي-في-إسطنبول-1062784143.html

أردوغان يلتقي وزير الخارجية الإماراتي في إسطنبول

أردوغان يلتقي وزير الخارجية الإماراتي في إسطنبول

التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بوزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن ‏زايد آل نهيان، ضمن زيارة رسمية قام بها إلى تركيا.‏ 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T18:18+0000

2022-05-27T18:18+0000

2022-05-27T18:18+0000

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واستقبل أردوغان وزير الخارجية الإماراتي في مكتب الرئاسة التركية في قصر دولمه في إسطنبول، وفقا لبيان تركي رسمي.ووصل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى تركيا، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية.وبيّنت وزارة الخارجية التركية، أمس الخميس، أن زيارة ابن زايد تأتي تلبية لدعوة نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، بحسب وكالة "الأناضول".وفي مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، أكد ابن زايد أن هناك تطويرا للشراكة بين الإمارات وتركيا.وأشار إلى أنه بحث مع الجانب التركي مضاعفة العلاقات التجارية وقضايا الأمن الغذائي، والتعاون في هذا المجال.ولفت إلى أنه يركز في المحادثات مع الجانب التركي على التعاون في مجال الطاقة المتجددة.كما دعا وزير الخارجية الإماراتي الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لاستئناف المفاوضات والمحادثات الفلسطينية الإسرائيلية، والعودة لمسار السلام.من ناحيته، أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال المؤتمر الصحفي، أن بلاده تسعى لتحسين العلاقات مع محيطها الإقليمي، وحل كل الخلافات.وقبل أسبوع، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاوز خلافات بلاده مع السعودية والإمارات، مشيرا إلى وجود قواسم مشتركة بين تركيا والسعودية والإمارات.وأشار أردوغان إلى أنه زار الإمارات مؤخرا لتقديم واجب العزاء بوفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

https://arabic.sputniknews.com/20220519/أردوغان-تركيا-تجاوزت-الخلافات-مع-السعودية-والإمارات-1062453600.html

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