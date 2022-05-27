https://arabic.sputniknews.com/20220527/أسد-جبلي-يثير-الرعب-في-مدرسة-برازيلية-فيديو-1062764090.html
أسد جبلي يثير الرعب في مدرسة برازيلية... فيديو
أسد جبلي يثير الرعب في مدرسة برازيلية... فيديو
أثار أسد جبلي الرعب بين طلاب إحدى المدارس البرازيلية، حيث تم تداول مقطع يوثق ظهور الأسد داخل المدرسة وتحديدا في دورة المياه. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T11:24+0000
2022-05-27T11:24+0000
2022-05-27T11:25+0000
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وقالت شبكة "يورو نيوز" إن الذي ظهر في المدرسة هو أحد أنواع الأسود ويعرف باسم أسد الجبال أو "بوما"، وقد أثار فزع الطلاب والعاملين في مدرسة ابتدائية واقعة في بلدية نوفا ليما في البرازيل.ويظهر المقطع المتداول الحيوان وهو يصدر صوتا عدائيا في وجه أعضاء رجال الإطفاء الذين قاموا بحبسه داخل أحد أكشاك المراحيض حتى وصول مسؤولي البيئة وطبيب بيطري.من جانبه، تمكن الطبيب من تخدير الأسد ومن ثم استطاع إعادته إلى البرية دون أن يصاب أحد بأذى، فيما لم يتم الكشف عن سبب وكيفية وصول الحيوان إلى المدرسة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
أسد جبلي يثير الرعب في مدرسة برازيلية... فيديو
11:24 GMT 27.05.2022 (تم التحديث: 11:25 GMT 27.05.2022) تابعنا عبر
أثار أسد جبلي الرعب بين طلاب إحدى المدارس البرازيلية، حيث تم تداول مقطع يوثق ظهور الأسد داخل المدرسة وتحديدا في دورة المياه.
وقالت شبكة "يورو نيوز
" إن الذي ظهر في المدرسة هو أحد أنواع الأسود ويعرف باسم أسد الجبال أو "بوما"، وقد أثار فزع الطلاب والعاملين في مدرسة ابتدائية واقعة في بلدية نوفا ليما في البرازيل.
ويظهر المقطع المتداول الحيوان وهو يصدر صوتا عدائيا في وجه أعضاء رجال الإطفاء الذين قاموا بحبسه داخل أحد أكشاك المراحيض حتى وصول مسؤولي البيئة وطبيب بيطري.
من جانبه، تمكن الطبيب من تخدير الأسد ومن ثم استطاع إعادته إلى البرية دون أن يصاب أحد بأذى، فيما لم يتم الكشف عن سبب وكيفية وصول الحيوان إلى المدرسة.