https://arabic.sputniknews.com/20220527/أسعار-الذهب-في-مصر-تسجل-تراجعا-في-بداية-التعاملات-اليومية-1062759473.html
أسعار الذهب في مصر تسجل تراجعا في بداية التعاملات اليومية
أسعار الذهب في مصر تسجل تراجعا في بداية التعاملات اليومية
سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعا في بداية التعاملات، اليوم الجمعة. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T09:51+0000
2022-05-27T09:51+0000
2022-05-27T09:51+0000
أسعار الذهب اليوم
أخبار مصر الآن
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وحسب موقع مصراوي، فقد انخفض سعر الغرام انخفاضا طفيفا، حيث فقد جنيهين فقط، مقارنة بالأسعار التي تم التداول على أساسها في السوق المصرية، أمس.ووفقا للأسعار الجديدة، فقد أصبح سعر الغرام عيار 14، 698 جنيها، ووصل سعر الغرام عيار 18، إلى 898 جنيها.وبالنسبة للغرام عيار 21، وهو الأكثرتداولا في السوق المصرية، فقد وصل سعره طبقا لهذا الانخفاض إلى 1048 جنيها.ياتي هذا الانخفاض متماشيا مع ما شهده المعدن الأصفر من هبوط في السوق العالمية، حيث وصل سعره خلال تعاملات مساء أمس الخميس، إلى 1852.68 دولار للأوقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/لماذا-اضطراب-سوق-الذهب-في-مصر-أخيرا-وقصة-الصورة-سبب-الأزمة-1061955255.html
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أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن
أسعار الذهب في مصر تسجل تراجعا في بداية التعاملات اليومية
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سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعا في بداية التعاملات، اليوم الجمعة.
وحسب موقع مصراوي،
فقد انخفض سعر الغرام انخفاضا طفيفا، حيث فقد جنيهين فقط، مقارنة بالأسعار التي تم التداول على أساسها في السوق المصرية، أمس.
ووفقا للأسعار الجديدة، فقد أصبح سعر الغرام عيار 14، 698 جنيها، ووصل سعر الغرام
عيار 18، إلى 898 جنيها.
وبالنسبة للغرام عيار 21، وهو الأكثرتداولا في السوق المصرية، فقد وصل سعره طبقا لهذا الانخفاض إلى 1048 جنيها.
وبينما وصل سعر الغرام عيار 24، إلى 1198 جنيها، فقد أصبح سعر الجنيه الذهب مع الأسعار الجديدة 8384 جنيها.
ياتي هذا الانخفاض متماشيا مع ما شهده المعدن الأصفر من هبوط في السوق العالمية، حيث وصل سعره خلال تعاملات مساء أمس الخميس، إلى 1852.68 دولار للأوقية.