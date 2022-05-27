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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/ألمانيا-تحذر-من-نقص-محتمل-في-الطاقة-في-حال-حظر-كامل-واردات-الغاز-الروسي--1062790120.html
ألمانيا تحذر من نقص محتمل في الطاقة في حال حظر كامل واردات الغاز الروسي
ألمانيا تحذر من نقص محتمل في الطاقة في حال حظر كامل واردات الغاز الروسي
قال كلاوس مولر، رئيس وكالة الشبكات الفيدرالية الألمانية (Bundesnetzagentur) يوم الجمعة إن ألمانيا قد تواجه نقصا في الغاز في حالة انخفاض إمدادات الغاز أو حظرا... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T22:53+0000
2022-05-27T22:53+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار ألمانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال مولر لإذاعة دويتشلاندفونك الألمانية إن مستويات تخزين الغاز الحالية "ليست جيدة بما فيه الكفاية" على الرغم من حقيقة أنها أعلى مقارنة بالسنوات السابقة.كما وصف مولر قرار ألمانيا شراء محطتين عائمتين للغاز الطبيعي المسال بأنه حل مؤقت جيد، مضيفا أنه من الضروري ضمان أمن الطاقة في الوقت الحالي بغض النظر عن أن الغاز الطبيعي المسال أقل ملاءمة للبيئة.وقال مولر: ووفقا للتقرير اليومي للوكالة، كانت مرافق تخزين الغاز الألمانية ممتلئة بنسبة 46.4٪ اعتبارا من 27 مايو. وتعتزم برلين رفع مستويات تخزين الغاز إلى 80٪ بحلول أكتوبر وإلى 100٪ بحلول نوفمبر.وطرحت الدول الأوروبية بالفعل خمس حزم عقوبات ضد موسكو بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير.ويدرس الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة، التي تنطوي على حظر على واردات النفط من روسيا. وتواصل العديد من البلدان الأوروبية، بما في ذلك المجر، منع اعتماده بسبب المخاوف بشأن التأثير السلبي على اقتصاداتها وأمن الطاقة.وفي 18 مايو، قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين ما يسمى بمبادرة REPowerEU، وهي خطة الكتلة للتخلص التدريجي من موارد الطاقة الروسية التي توفر واردات الغاز من بلدان أخرى وزيادة حصة الكتلة من الطاقة المتجددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/إعلام-روما-وبرلين-تسمحان-بفتح-حسابات-بنكية-بالروبل-لشراء-الغاز-الروسي--1062490568.html
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ألمانيا تحذر من نقص محتمل في الطاقة في حال حظر كامل واردات الغاز الروسي

22:53 GMT 27.05.2022
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خط الغاز التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Ekaterina Solovjeva
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قال كلاوس مولر، رئيس وكالة الشبكات الفيدرالية الألمانية (Bundesnetzagentur) يوم الجمعة إن ألمانيا قد تواجه نقصا في الغاز في حالة انخفاض إمدادات الغاز أو حظرا كاملا على الواردات من روسيا لأن مرافق التخزين في البلاد لا تزال غير مجهزة تجهيزا كافيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال مولر لإذاعة دويتشلاندفونك الألمانية إن مستويات تخزين الغاز الحالية "ليست جيدة بما فيه الكفاية" على الرغم من حقيقة أنها أعلى مقارنة بالسنوات السابقة.
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
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20 مايو, 23:04 GMT
كما وصف مولر قرار ألمانيا شراء محطتين عائمتين للغاز الطبيعي المسال بأنه حل مؤقت جيد، مضيفا أنه من الضروري ضمان أمن الطاقة في الوقت الحالي بغض النظر عن أن الغاز الطبيعي المسال أقل ملاءمة للبيئة.
وقال مولر:
"بهذا المعنى، يتعين على المرء دائما اختيار أهون الشرين".
ووفقا للتقرير اليومي للوكالة، كانت مرافق تخزين الغاز الألمانية ممتلئة بنسبة 46.4٪ اعتبارا من 27 مايو. وتعتزم برلين رفع مستويات تخزين الغاز إلى 80٪ بحلول أكتوبر وإلى 100٪ بحلول نوفمبر.
وطرحت الدول الأوروبية بالفعل خمس حزم عقوبات ضد موسكو بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير.
ويدرس الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة، التي تنطوي على حظر على واردات النفط من روسيا. وتواصل العديد من البلدان الأوروبية، بما في ذلك المجر، منع اعتماده بسبب المخاوف بشأن التأثير السلبي على اقتصاداتها وأمن الطاقة.
وفي 18 مايو، قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين ما يسمى بمبادرة REPowerEU، وهي خطة الكتلة للتخلص التدريجي من موارد الطاقة الروسية التي توفر واردات الغاز من بلدان أخرى وزيادة حصة الكتلة من الطاقة المتجددة.
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