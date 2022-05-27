https://arabic.sputniknews.com/20220527/ألمانيا-تحذر-من-نقص-محتمل-في-الطاقة-في-حال-حظر-كامل-واردات-الغاز-الروسي--1062790120.html
ألمانيا تحذر من نقص محتمل في الطاقة في حال حظر كامل واردات الغاز الروسي
ألمانيا تحذر من نقص محتمل في الطاقة في حال حظر كامل واردات الغاز الروسي
قال كلاوس مولر، رئيس وكالة الشبكات الفيدرالية الألمانية (Bundesnetzagentur) يوم الجمعة إن ألمانيا قد تواجه نقصا في الغاز في حالة انخفاض إمدادات الغاز أو حظرا... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T22:53+0000
2022-05-27T22:53+0000
2022-05-27T22:53+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار ألمانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال مولر لإذاعة دويتشلاندفونك الألمانية إن مستويات تخزين الغاز الحالية "ليست جيدة بما فيه الكفاية" على الرغم من حقيقة أنها أعلى مقارنة بالسنوات السابقة.كما وصف مولر قرار ألمانيا شراء محطتين عائمتين للغاز الطبيعي المسال بأنه حل مؤقت جيد، مضيفا أنه من الضروري ضمان أمن الطاقة في الوقت الحالي بغض النظر عن أن الغاز الطبيعي المسال أقل ملاءمة للبيئة.وقال مولر: ووفقا للتقرير اليومي للوكالة، كانت مرافق تخزين الغاز الألمانية ممتلئة بنسبة 46.4٪ اعتبارا من 27 مايو. وتعتزم برلين رفع مستويات تخزين الغاز إلى 80٪ بحلول أكتوبر وإلى 100٪ بحلول نوفمبر.وطرحت الدول الأوروبية بالفعل خمس حزم عقوبات ضد موسكو بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير.ويدرس الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة، التي تنطوي على حظر على واردات النفط من روسيا. وتواصل العديد من البلدان الأوروبية، بما في ذلك المجر، منع اعتماده بسبب المخاوف بشأن التأثير السلبي على اقتصاداتها وأمن الطاقة.وفي 18 مايو، قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين ما يسمى بمبادرة REPowerEU، وهي خطة الكتلة للتخلص التدريجي من موارد الطاقة الروسية التي توفر واردات الغاز من بلدان أخرى وزيادة حصة الكتلة من الطاقة المتجددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/إعلام-روما-وبرلين-تسمحان-بفتح-حسابات-بنكية-بالروبل-لشراء-الغاز-الروسي--1062490568.html
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أخبار ألمانيا
ألمانيا تحذر من نقص محتمل في الطاقة في حال حظر كامل واردات الغاز الروسي
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قال كلاوس مولر، رئيس وكالة الشبكات الفيدرالية الألمانية (Bundesnetzagentur) يوم الجمعة إن ألمانيا قد تواجه نقصا في الغاز في حالة انخفاض إمدادات الغاز أو حظرا كاملا على الواردات من روسيا لأن مرافق التخزين في البلاد لا تزال غير مجهزة تجهيزا كافيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال مولر لإذاعة دويتشلاندفونك الألمانية إن مستويات تخزين الغاز الحالية "ليست جيدة بما فيه الكفاية" على الرغم من حقيقة أنها أعلى مقارنة بالسنوات السابقة.
كما وصف مولر قرار ألمانيا شراء محطتين عائمتين للغاز الطبيعي المسال بأنه حل مؤقت جيد، مضيفا أنه من الضروري ضمان أمن الطاقة في الوقت الحالي بغض النظر عن أن الغاز الطبيعي المسال أقل ملاءمة للبيئة.
"بهذا المعنى، يتعين على المرء دائما اختيار أهون الشرين".
ووفقا للتقرير اليومي للوكالة، كانت مرافق تخزين الغاز الألمانية ممتلئة بنسبة 46.4٪ اعتبارا من 27 مايو. وتعتزم برلين رفع مستويات تخزين الغاز إلى 80٪ بحلول أكتوبر وإلى 100٪ بحلول نوفمبر.
وطرحت الدول الأوروبية بالفعل خمس حزم عقوبات ضد موسكو بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير.
ويدرس الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة، التي تنطوي على حظر على واردات النفط من روسيا. وتواصل العديد من البلدان الأوروبية، بما في ذلك المجر، منع اعتماده بسبب المخاوف بشأن التأثير السلبي على اقتصاداتها وأمن الطاقة.
وفي 18 مايو، قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين ما يسمى بمبادرة REPowerEU، وهي خطة الكتلة للتخلص التدريجي من موارد الطاقة الروسية التي توفر واردات الغاز من بلدان أخرى وزيادة حصة الكتلة من الطاقة المتجددة.