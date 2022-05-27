https://arabic.sputniknews.com/20220527/ألمانيا-تحذر-مواطنيها-من-نقص-محتمل-في-الطاقة-بسبب-خطط-التخلي-عن-الواردات-الروسية-1062788630.html

ألمانيا تحذر مواطنيها من نقص محتمل في الطاقة بسبب خطط التخلي عن الواردات الروسية

ألمانيا تحذر مواطنيها من نقص محتمل في الطاقة بسبب خطط التخلي عن الواردات الروسية

حذرت السلطات الألمانية مواطنيها اليوم الجمعة، من أن البلاد قد تواجه نقصا في الغاز حال انخفضت الإمدادات الغاز أو فُرض حظرا كاملا على الواردات من روسيا، نظرا لأن... 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T21:30+0000

2022-05-27T21:30+0000

2022-05-27T21:30+0000

روسيا

أخبار ألمانيا

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موسكو- سبوتنيك. وقال رئيس الشبكة الفيدرالية كلاوس مولر لراديو "دويتشلاند فونك" الألماني إن مستويات تخزين الغاز الحالية "ليست جيدة بما فيه الكفاية" على الرغم من أنها أعلى مقارنة بالسنوات السابقة.كما وصف مولر قرار ألمانيا بشراء محطتي غاز طبيعي مسال عائم بأنه حل مؤقت جيد، مضيفا أنه من الضروري ضمان أمن الطاقة في الوقت الحالي بغض النظر عن أن الغاز الطبيعي المسال أقل صداقة للبيئة، متابعا: "بهذا المعنى، على المرء دائما أن يختار أهون الشرين".وفقا للتقرير اليومي للوكالة، كانت مرافق تخزين الغاز الألمانية ممتلئة بنسبة 46.4% اعتبارا من 27 مايو/ أيار. وتنوي برلين رفع مستويات التخزين إلى 80% بحلول أكتوبر/ تشرين الأول وإلى 100% بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني.أصدرت الدول الأوروبية بالفعل خمس حزم عقوبات ضد موسكو بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير/ شباط.ويدرس الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة، التي تنطوي على حظر واردات النفط من روسيا، لكن بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك المجر، تواصل معارضة المقترح بسبب المخاوف من التأثير السلبي على اقتصاداتها وأمن الطاقة.

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