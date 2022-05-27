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https://arabic.sputniknews.com/20220527/أوكرانيا-غاضبة-من-كيسنجر-وتدرجه-على-لائحة-الخونة--1062773076.html
أوكرانيا غاضبة من كيسنجر وتدرجه على لائحة "الخونة"
أوكرانيا غاضبة من كيسنجر وتدرجه على لائحة "الخونة"
أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، إدراج وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، ضمن لائحة الشخصيات المعادية لكييف والمساندة للعملية العسكرية الروسية... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T13:52+0000
2022-05-27T13:52+0000
العالم
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جاءت الخطوة الأوكرانية بعد تصريحات أدلى بها كيسنجر خلال قمة منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، حيث قال:وقال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق إن التحرك نحو مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يبدأ في غضون الشهرين المقبلين أو نحو ذلك، مضيفا أنه يجب تحديد نتيجة الحرب قبل أن تخلق اضطرابات وتوترات يصعب التغلب عليها.وتم إدراج كيسنجر ضمن لائحة "الخونة" في أوكرانيا، حيث تم نشر معلومات خاصة بالمفكر الأمريكي تتضمن تاريخ ميلاده ومكان إقامته والوظيفة التي شغلها في وقت سابق.ويتضمن موقع لائحة "الخونة" الأوكراني أسماء الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية والثقافية المعادية لأوكرانيا.
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أوكرانيا غاضبة من كيسنجر وتدرجه على لائحة "الخونة"

13:52 GMT 27.05.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowskiمستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، هنري كيسنجر
مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، هنري كيسنجر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowski
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أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، إدراج وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، ضمن لائحة الشخصيات المعادية لكييف والمساندة للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
جاءت الخطوة الأوكرانية بعد تصريحات أدلى بها كيسنجر خلال قمة منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، حيث قال:
"منذ نحو 8 سنوات، عندما ظهرت فكرة عضوية أوكرانيا في الناتو، كتبت مقالًا قلت فيه إن النتيجة المثالية ستكون إذا تم وضع أوكرانيا كدولة محايدة، كجسر بين روسيا وأوروبا. أعتقد أن الفرصة لا توجد الآن بنفس الطريقة، ولكن لا يزال من الممكن تصورها كهدف نهائي".
وقال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق إن التحرك نحو مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يبدأ في غضون الشهرين المقبلين أو نحو ذلك، مضيفا أنه يجب تحديد نتيجة الحرب قبل أن تخلق اضطرابات وتوترات يصعب التغلب عليها.
وتم إدراج كيسنجر ضمن لائحة "الخونة" في أوكرانيا، حيث تم نشر معلومات خاصة بالمفكر الأمريكي تتضمن تاريخ ميلاده ومكان إقامته والوظيفة التي شغلها في وقت سابق.
ويتضمن موقع لائحة "الخونة" الأوكراني أسماء الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية والثقافية المعادية لأوكرانيا.
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