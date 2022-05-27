https://arabic.sputniknews.com/20220527/إصابة-88-فلسطينيا-إثر-اشتباكات-في-الضفة-الغربية-1062781151.html
إصابة 88 فلسطينيا إثر اشتباكات في الضفة الغربية
إصابة 88 فلسطينيا إثر اشتباكات في الضفة الغربية
أصيب 88 فلسطينيا في الضفة الغربية، اليوم الجمعة، إثر اشتباكات اندلعت بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين محتجين على توسع المستوطنات اليهودية. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T16:37+0000
2022-05-27T16:37+0000
2022-05-27T16:37+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
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سبوتنيك. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن "ثمانية وثمانين فلسطينيا أصيبوا اليوم بجروح في اشتباكات مع عسكريين إسرائيليين في محافظة نابلس بالضفة الغربية، كما أصيب عشرة منهم بالرصاص الحي".وينظم الفلسطينيون مظاهرات أسبوعية مع استمرار إسرائيل في السماح ببناء المزيد من منازل المستوطنين، التي تعتبر غير قانونية بموجب القوانين الدولية، تمت المصادقة على أكثر من 4000 وحدة سكنية منذ أسبوعين.وفي وقت سابق، أدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها: "بأشد العبارات عمليات القمع والتنكيل الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الذين يخرجون في مسيرات واعتصامات سلمية رفضاً للاستيطان ومصادرة أراضيهم وإغلاق المداخل الرئيسة لبلداتهم وقراهم كجزء لا يتجزأ من أشكال الاضطهاد والظلم والتغول الإسرائيلي على شعبنا بأشكاله المختلفة".وأدان البيان كذلك "استباحة الأرض الفلسطينية ومراكز التجمعات السكانية خدمةً لأغراض الاستيطان وتلبيةً لمطالب المستوطنين، كما حصل في بلدة حوارة وكفر قدوم وبيت دجن وغيرها من المواقع في مشهد دموي عنيف تفرضه سلطات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين وحركتهم".
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إصابة 88 فلسطينيا إثر اشتباكات في الضفة الغربية
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أصيب 88 فلسطينيا في الضفة الغربية، اليوم الجمعة، إثر اشتباكات اندلعت بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين محتجين على توسع المستوطنات اليهودية.
سبوتنيك
. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن "ثمانية وثمانين فلسطينيا أصيبوا اليوم بجروح في اشتباكات مع عسكريين إسرائيليين في محافظة نابلس بالضفة الغربية، كما أصيب عشرة منهم بالرصاص الحي".
وينظم الفلسطينيون مظاهرات أسبوعية مع استمرار إسرائيل في السماح ببناء المزيد من منازل المستوطنين، التي تعتبر غير قانونية بموجب القوانين الدولية، تمت المصادقة على أكثر من 4000 وحدة سكنية منذ أسبوعين.
وفي وقت سابق، أدانت الخارجية الفلسطينية
في بيان لها: "بأشد العبارات عمليات القمع والتنكيل الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الذين يخرجون في مسيرات واعتصامات سلمية رفضاً للاستيطان ومصادرة أراضيهم وإغلاق المداخل الرئيسة لبلداتهم وقراهم كجزء لا يتجزأ من أشكال الاضطهاد والظلم والتغول الإسرائيلي على شعبنا بأشكاله المختلفة".
وأدان البيان كذلك "استباحة الأرض الفلسطينية ومراكز التجمعات السكانية خدمةً لأغراض الاستيطان وتلبيةً لمطالب المستوطنين، كما حصل في بلدة حوارة وكفر قدوم وبيت دجن وغيرها من المواقع في مشهد دموي عنيف تفرضه سلطات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين وحركتهم".