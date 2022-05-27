https://arabic.sputniknews.com/20220527/إطلاق-جسر-الشركات-الناشئة-بين-الهند-وقطر-خلال-زيارة-نائب-الرئيس-الهندي-للدوحة-1062782171.html

إطلاق جسر الشركات الناشئة بين الهند وقطر خلال زيارة نائب الرئيس الهندي للدوحة

إطلاق جسر الشركات الناشئة بين الهند وقطر خلال زيارة نائب الرئيس الهندي للدوحة

خلال زيارته القادمة إلى قطر، من المتوقع أن يطلق نائب الرئيس الهندي، إم فنكياه نايدو، جسر بدء التشغيل بين الهند وقطر لربط النظام البيئي في البلدين. 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T17:21+0000

2022-05-27T17:21+0000

2022-05-27T17:21+0000

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وأوضح السفير الهندي السابق إلى السعودية، أوصاف سعيد، اليوم الجمعة، في إيجاز خاص عن زيارة نائب الرئيس التي ستسمر تسعة أيام إلى الجابون والسنغال وقطر ابتداء من 30 مايو/ أيار، في حين ستكون زيارة نائب الرئيس إلى قطر في الفترة من 4 إلى 7 يونيو/ حزيران، بحسب وكالة "ANI" الهندية.وقال سعيد، الذي شغل منصب سفير الهند لدى المملكة العربية السعودية من أبريل/نيسان 2019 إلى مارس/آذار 2022، "خلال الزيارة، يتوقع نائب الرئيس إطلاق جسر الهند وقطر للشركات الناشئة لربط النظام البيئي في البلدين. وفي اليوم التالي (6 يونيو)، سيزور مؤسسة قطر، وهي منظمة غير ربحية ترأسها الشيخة موزا بنت ناصر. وهي (المؤسسة) تعمل على تعزيز العلوم التربوية والصحة والتنمية الثقافية، كما تتضمن مدينة تعليمية تضم معاهد مرموقة مثل جامعة حمد بن خليفة، وجامعات عالمية، ومكتبة قطر الوطنية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وغيرها"، كما سيزور نائب الرئيس نايدو متحف قطر الوطني.وقال سعيد: "قطر شريك مهم للغاية للهند وجوارنا الممتد في منطقة الخليج. وترتكز العلاقة الحديثة بين الهند وقطر على التبادلات التاريخية والتقليدية بين شعبي البلدين. وهي ترتكز على أربع ركائز: شراكة الطاقة والشتات الهندي والتجارة والاستثمار والدفاع والأمن".وتتزامن زيارة نايدو إلى قطر مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الهند وقطر، حيث سيجري نائب الرئيس خلال الزيارة محادثات على مستوى الوفود مع نائب أمير قطر الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، ويستعرض التعاون الثنائي، كما سيلقي كلمة في اجتماع المائدة المستديرة للأعمال في قطر.ويضم وفد الأعمال الهندي، الذي سيشارك في المائدة المستديرة للأعمال في قطر، أعضاء من اتحاد الصناعة الهندي (CII) واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FCCI).وقالت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان أمس الخميس، إن الاتصالات بين الناس هي في صميم العلاقات التاريخية بين الهند وقطر، حيث تستضيف الأخيرة أكثر من 750 ألف هندي.وجاء في البيان: "شهد التعاون متعدد الأوجه بين الجانبين نموًا ملحوظًا في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والتعليم والدفاع والعلاقات الثقافية. وتجاوزت التجارة الثنائية 15 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022. كما خصصت قطر استثمارات تزيد عن 2 مليار دولار في مختلف الشركات الهندية على مدى العامين الماضيين".

https://arabic.sputniknews.com/20220527/اكتشاف-سبب-تحول-رائحة-القهوة-إلى-مقززة-بعد-الإصابة-بكورونا-1062778626.html

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