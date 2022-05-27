https://arabic.sputniknews.com/20220527/إعلام-الولايات-المتحدة-قد-تعلن-عن-توريدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-1062750378.html
إعلام: الولايات المتحدة قد تعلن عن توريدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
إعلام: الولايات المتحدة قد تعلن عن توريدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
أفادت وسائل الإعلام بأن الولايات المتحدة قد تعلن الأسبوع القادم عن توريدات أسلحة جديدة لأوكرانيا، التي قد تشمل راجمات الصواريخ. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T01:58+0000
2022-05-27T01:58+0000
2022-05-27T02:02+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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واشنطن – سبوتنيك. وبحسب ما أفادت به قناة "سي إن إن" الأمريكية مع الإشارة إلى عدد كبير من المسؤولين، "تميل الإدارة نحو توريد هذه الأنظمة في إطار حزمة دعم عسكري أو دفاعي أكبر لأوكرانيا، والتي قد يعلن عنها الأسبوع القادم".ووفقاً للقناة، يصل نطاق عمل راجمات الصواريخ التي يعبر الأوكرانيون عن اهتمامهم بها إلى 300 كيلومتر، ويمكن أن يستخدم أيضاً لقصف أهداف داخل روسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن "هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف".
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
إعلام: الولايات المتحدة قد تعلن عن توريدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
01:58 GMT 27.05.2022 (تم التحديث: 02:02 GMT 27.05.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل الإعلام بأن الولايات المتحدة قد تعلن الأسبوع القادم عن توريدات أسلحة جديدة لأوكرانيا، التي قد تشمل راجمات الصواريخ.
واشنطن – سبوتنيك
. وبحسب ما أفادت به قناة "سي إن إن" الأمريكية مع الإشارة إلى عدد كبير من المسؤولين، "تميل الإدارة نحو توريد هذه الأنظمة في إطار حزمة دعم عسكري أو دفاعي أكبر لأوكرانيا، والتي قد يعلن عنها الأسبوع القادم".
ووفقاً للقناة، يصل نطاق عمل راجمات الصواريخ التي يعبر الأوكرانيون عن اهتمامهم بها إلى 300 كيلومتر، ويمكن أن يستخدم أيضاً لقصف أهداف داخل روسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس،
جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن "هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف".