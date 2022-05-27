https://arabic.sputniknews.com/20220527/إعلام-انتحار-ضابط-إسرائيلي-داخل-وحدته-العسكرية-1062765850.html

إعلام: انتحار ضابط إسرائيلي داخل وحدته العسكرية

إعلام: انتحار ضابط إسرائيلي داخل وحدته العسكرية

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، اليوم الجمعة، بأن ضابطا إسرائيليا انتحر داخل وحدته العسكرية، الشهر الماضي. 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T11:54+0000

2022-05-27T11:54+0000

2022-05-27T11:54+0000

أخبار العالم الآن

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1049018455_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_f36dceb0168c553989f7f66594494f49.png

وأكدت الصحيفة أن هناك رابط قوي بين انتحار ضابط برتبة ملازم في الجيش الإسرائيلي، وبين انتحار ضابط برتبة مقدم، العام الماضي، في الوحدة العسكرية نفسها التي أقدم الضابط على الانتحار داخلها.وأوضحت الصحيفة أن الضابط "ملازم" أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من فوق أحد المباني، بزعم دوافع شخصية وصعوبات حياتية واجهته قبل الانتحار، إلا أن هناك روابط قوية بين انتحاره والأسباب التي أدت إلى موت النقيب، في السجن العسكري سابقا.وأشارت الصحيفة إلى الجيش الإسرائيلي، حيث لم تقف حالات الانتحار بين الضباط والجنود بداخله عند الملازم الأخير، الشهر الماضي، ولكنه يضاف إلى حالات انتحار أخرى تقدر بـ 4 حالات، وهو مؤشر خطر ومرتفع في عدد المنتحرين من الضباط الإسرائيليين.وقارنت الصحيفة بين هذا العدد المقدر بـ 4 حالات، وبين العام الماضي، الذي شهد 11 حالة انتحار فقط، مقابل 9 حالات في العام السابق له، 2019، وهو أقل عدد خلال السنوات الأخيرة، التي وصل العدد فيها ما بين 20-30 حالة انتحار في العام الواحد.

https://arabic.sputniknews.com/20220527/الجيش-الإسرائيلي-يتخذ-قرارا-هو-الأول-من-نوعه-لـالمجندات-بين-صفوفه-1062762715.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم الآن, إسرائيل