https://arabic.sputniknews.com/20220527/إعلام-انتحار-ضابط-إسرائيلي-داخل-وحدته-العسكرية-1062765850.html
إعلام: انتحار ضابط إسرائيلي داخل وحدته العسكرية
إعلام: انتحار ضابط إسرائيلي داخل وحدته العسكرية
ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، اليوم الجمعة، بأن ضابطا إسرائيليا انتحر داخل وحدته العسكرية، الشهر الماضي. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T11:54+0000
2022-05-27T11:54+0000
2022-05-27T11:54+0000
أخبار العالم الآن
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1049018455_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_f36dceb0168c553989f7f66594494f49.png
وأكدت الصحيفة أن هناك رابط قوي بين انتحار ضابط برتبة ملازم في الجيش الإسرائيلي، وبين انتحار ضابط برتبة مقدم، العام الماضي، في الوحدة العسكرية نفسها التي أقدم الضابط على الانتحار داخلها.وأوضحت الصحيفة أن الضابط "ملازم" أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من فوق أحد المباني، بزعم دوافع شخصية وصعوبات حياتية واجهته قبل الانتحار، إلا أن هناك روابط قوية بين انتحاره والأسباب التي أدت إلى موت النقيب، في السجن العسكري سابقا.وأشارت الصحيفة إلى الجيش الإسرائيلي، حيث لم تقف حالات الانتحار بين الضباط والجنود بداخله عند الملازم الأخير، الشهر الماضي، ولكنه يضاف إلى حالات انتحار أخرى تقدر بـ 4 حالات، وهو مؤشر خطر ومرتفع في عدد المنتحرين من الضباط الإسرائيليين.وقارنت الصحيفة بين هذا العدد المقدر بـ 4 حالات، وبين العام الماضي، الذي شهد 11 حالة انتحار فقط، مقابل 9 حالات في العام السابق له، 2019، وهو أقل عدد خلال السنوات الأخيرة، التي وصل العدد فيها ما بين 20-30 حالة انتحار في العام الواحد.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/الجيش-الإسرائيلي-يتخذ-قرارا-هو-الأول-من-نوعه-لـالمجندات-بين-صفوفه-1062762715.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1049018455_134:0:1067:700_1920x0_80_0_0_4b8263c8e35e89b77015435867c06fb5.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, إسرائيل
إعلام: انتحار ضابط إسرائيلي داخل وحدته العسكرية
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، اليوم الجمعة، بأن ضابطا إسرائيليا انتحر داخل وحدته العسكرية، الشهر الماضي.
وأكدت الصحيفة
أن هناك رابط قوي بين انتحار ضابط برتبة ملازم في الجيش الإسرائيلي، وبين انتحار ضابط برتبة مقدم، العام الماضي، في الوحدة العسكرية نفسها التي أقدم الضابط على الانتحار داخلها.
وأوضحت الصحيفة أن الضابط "ملازم" أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من فوق أحد المباني، بزعم دوافع شخصية وصعوبات حياتية واجهته قبل الانتحار، إلا أن هناك روابط قوية بين انتحاره والأسباب التي أدت إلى موت النقيب، في السجن العسكري سابقا.
وأشارت الصحيفة إلى الجيش الإسرائيلي
، حيث لم تقف حالات الانتحار بين الضباط والجنود بداخله عند الملازم الأخير، الشهر الماضي، ولكنه يضاف إلى حالات انتحار أخرى تقدر بـ 4 حالات، وهو مؤشر خطر ومرتفع في عدد المنتحرين من الضباط الإسرائيليين.
وقارنت الصحيفة بين هذا العدد المقدر بـ 4 حالات، وبين العام الماضي، الذي شهد 11 حالة انتحار
فقط، مقابل 9 حالات في العام السابق له، 2019، وهو أقل عدد خلال السنوات الأخيرة، التي وصل العدد فيها ما بين 20-30 حالة انتحار في العام الواحد.