https://arabic.sputniknews.com/20220527/إيران-إلغاء-كندا-مباراتها-الودية-ضد-منتخبنا-جاء-لأسباب-سياسية-1062766837.html

إيران: إلغاء كندا مباراتها الودية ضد منتخبنا جاء لأسباب سياسية

إيران: إلغاء كندا مباراتها الودية ضد منتخبنا جاء لأسباب سياسية

قالت طهران، اليوم الجمعة، إن دوافع سياسية تقف وراء قرار السلطات الكندية لكرة القدم إلغاء مباراة ودية ضد إيران استعدادا لنهائيات مونديال قطر 2022. 27.05.2022, سبوتنيك عربي

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ونقلت "فرانس برس" عن كاظم غريبابادي، نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، تغريدة قال فيها إن "قرار كندا بإلغاء المباراة الودية مع إيران هو شهادة على حقيقة أنها لا تستطيع إبعاد السياسة عن الرياضة".وكان من المقرر إقامة مباراة كرة القدم بين كندا وإيران في فانكوفر يوم 5 يونيو/ حزيران، وكانت المباراة تعتبر محورية ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم التي ستقام في قطر في وقت لاحق من هذا العام.وأثارت المباراة جدلا، حيث عارضها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ووصفها بأنها "فكرة سيئة"، كما انتقدتها عائلات ضحايا الطائرة التي أسقطتها القوات المسلحة الإيرانية بعد إقلاعها من طهران في 8 يناير / كانون الثاني 2020.يذكر أن 85 مواطنا كنديا ومقيمين دائمين كانوا من بين 176 شخصا لقوا حتفهم في حادث سقوط الطائرة الذي وصفته القوات المسلحة الإيرانية بأنه "خطأ".بعد وقت قصير من القرار الكندي، قال مسؤول الإعلام الإيراني، محمد جماعت، للتلفزيون الحكومي إن طهران "ستقدم شكوى إلى الفيفا"، ضد القرار الكندي.وفي يناير الماضي، تأهلت إيران لنهائيات كأس العالم، للمرة الثالثة على التوالي والسادسة في تاريخها، فيما سيخوض المنتخب الكندي أول نهائيات كأس العالم له منذ 36 عاما.وستواجه إيران، التي لم تتخط دور المجموعات قط، الولايات المتحدة وإنجلترا إلى جانب فريق أوروبي آخر يتم تحديده لاحقا، بينما ستلعب كندا في المجموعة السادسة ضد بلجيكا والمغرب وكرواتيا.

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