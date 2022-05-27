https://arabic.sputniknews.com/20220527/إيران-العقوبات-الأمريكية-تسببت-بخسائر-كبيرة-في-القطاع-الصحي-العالمي-1062780100.html
إيران: العقوبات الأمريكية تسببت بخسائر كبيرة في القطاع الصحي العالمي
إيران: العقوبات الأمريكية تسببت بخسائر كبيرة في القطاع الصحي العالمي
قال وزير الصحة الإيراني، بهرام عين اللهي، إن العقوبات الأمريكية تسببت في خسائر كبيرة في القطاع الصحي في العالم. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T16:13+0000
2022-05-27T16:13+0000
2022-05-27T16:13+0000
إيران
أخبار إيران
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وأدان الوزير الإيراني، العقوبات الأمريكية على الدول الأخرى، خلال كلمة له في المتلقى الخامس والسبعين لجمعية الصحة العالمية المنعقد في جنيف، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وقال عين اللهي: "إن العقوبات المالية والمصرفية الأمريكية الأحادية، خلفت خسائر كبيرة على مستوى العالم في القطاع الصحي".وأكد أنه يتفق مع ما قاله رئيس منظمة الصحة العالمية من أن "الصحة والسلامة لا تتحقق إلا في ظل السلام، ففي كل مكان يشهد الحرب تبرز فيه المجاعة والأمراض".وتابع: "لكن الحرب لا تقتصر على حرب السلاح، فهناك الحرب الاقتصادية والمالية، وهذه الحرب لها أضرارها الكبيرة على الصحة، وبالتالي فإن العقوبات الأمريكية الأحادية خلقت خسائر كبيرة في القطاع الصحي في العالم".وأشار وزير الصحة الإيراني، إلى أن الحظر الأمريكي على الأدوية والتجهيزات الصحية، كان سببا في زيادة تأثيرات جائحة "كوفيد-19" على الشعب الإيراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/محلل-مواجهة-روسيا-وإيران-للعقوبات-الأمريكية-تعزز-تكتلهما-والروابط-مع-الصين-والهند-1062299281.html
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إيران, أخبار إيران
إيران: العقوبات الأمريكية تسببت بخسائر كبيرة في القطاع الصحي العالمي
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قال وزير الصحة الإيراني، بهرام عين اللهي، إن العقوبات الأمريكية تسببت في خسائر كبيرة في القطاع الصحي في العالم.
وأدان الوزير الإيراني، العقوبات الأمريكية على الدول الأخرى، خلال كلمة له في المتلقى الخامس والسبعين لجمعية الصحة العالمية المنعقد في جنيف، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا
".
وقال عين اللهي: "إن العقوبات المالية والمصرفية الأمريكية الأحادية، خلفت خسائر كبيرة على مستوى العالم في القطاع الصحي".
وأكد أنه يتفق مع ما قاله رئيس منظمة الصحة العالمية من أن "الصحة والسلامة لا تتحقق إلا في ظل السلام، ففي كل مكان يشهد الحرب تبرز فيه المجاعة والأمراض".
وتابع: "لكن الحرب لا تقتصر على حرب السلاح، فهناك الحرب الاقتصادية والمالية، وهذه الحرب لها أضرارها الكبيرة على الصحة، وبالتالي فإن العقوبات الأمريكية الأحادية خلقت خسائر كبيرة في القطاع الصحي في العالم".
وأشار وزير الصحة الإيراني، إلى أن الحظر الأمريكي
على الأدوية والتجهيزات الصحية، كان سببا في زيادة تأثيرات جائحة "كوفيد-19" على الشعب الإيراني.