https://arabic.sputniknews.com/20220527/اجتماع-لممثلي-كوريا-الجنوبية-والولايات-المتحدة-واليابان-في-سيئول-1062759798.html
اجتماع لممثلي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في سيئول
اجتماع لممثلي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في سيئول
يجتمع ممثلو كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لأمن شبه الجزيرة الكورية في سيئول يوم 3 يونيو/ حزيران المقبل. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T09:46+0000
2022-05-27T09:46+0000
2022-05-27T09:46+0000
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سبوتنيك. ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة مسألة توسيع نطاق برنامج بيونغ يانغ الصاروخي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الجمعة، نقلا عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.ومن المنتظر أن يجري كيم جون، المبعوث الكوري الجنوبي الخاص للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، اجتماعات ثنائية وثلاثية مع نظيريه الأمريكي والياباني، سون كيم وتاكيهيرو فوناكوشي.ومن المتوقع أن يتبادل المسؤولون الآراء بشأن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ في الآونة الأخيرة، كما يناقشون إمكانية إجراء تجربة نووية، حيث يضعون استراتيجية مشتركة لاحتواء جهود بيونغ يانغ لبناء قدراتها العسكرية.وكشفت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، أمس الخميس، سبب التزام جارتها الشمالية، الصمت حيال إطلاق 3 صواريخ باليستية من بينها صاروخ باليستي عابر للقارات في اليوم السابق.وقال مصدر في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، إنه "يعتقد بأنه يؤخذ في الاعتبار الحسابات السياسية، بما خص التزام الصمت من قبل كوريا الشمالية"، مشددا على ضرورة التمييز بين إطلاق الصواريخ ونشر التقارير الإخبارية الخاصة بها، حسب وكالة يونهاب.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "عدم نشر التقارير الإخبارية قد يرجع إلى تقييم كوريا الشمالية حول العلاقات بين الكوريتين ووضع شبه الجزيرة الكورية والوضع الداخلي"، متابعا: "من الصعب التكهن بنتيجة التقييم، وهناك حاجة إلى مراقبة الوضع وتحليل ما يظهره الشمال بشكل شامل".
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سبوتنيك عربي
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أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية
اجتماع لممثلي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في سيئول
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يجتمع ممثلو كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لأمن شبه الجزيرة الكورية في سيئول يوم 3 يونيو/ حزيران المقبل.
سبوتنيك
. ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة مسألة توسيع نطاق برنامج بيونغ يانغ الصاروخي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الجمعة، نقلا عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.
ومن المنتظر أن يجري كيم جون، المبعوث الكوري الجنوبي الخاص للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، اجتماعات ثنائية وثلاثية مع نظيريه الأمريكي والياباني، سون كيم وتاكيهيرو فوناكوشي.
ومن المتوقع أن يتبادل المسؤولون الآراء بشأن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ في الآونة الأخيرة، كما يناقشون إمكانية إجراء تجربة نووية، حيث يضعون استراتيجية مشتركة لاحتواء جهود بيونغ يانغ لبناء قدراتها العسكرية.
وكشفت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، أمس الخميس، سبب التزام جارتها الشمالية، الصمت حيال إطلاق 3 صواريخ
باليستية من بينها صاروخ باليستي عابر للقارات في اليوم السابق.
وقال مصدر في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، إنه "يعتقد بأنه يؤخذ في الاعتبار الحسابات السياسية، بما خص التزام الصمت من قبل كوريا الشمالية"، مشددا على ضرورة التمييز بين إطلاق الصواريخ ونشر التقارير الإخبارية الخاصة بها، حسب وكالة يونهاب
.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "عدم نشر التقارير الإخبارية قد يرجع إلى تقييم كوريا الشمالية حول العلاقات بين الكوريتين ووضع شبه الجزيرة الكورية والوضع الداخلي"، متابعا: "من الصعب التكهن بنتيجة التقييم، وهناك حاجة إلى مراقبة الوضع وتحليل ما يظهره الشمال بشكل شامل".