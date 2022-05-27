https://arabic.sputniknews.com/20220527/اكتشاف-الحمض-النووي-لاثنين-من-ضحايا-بركان-فيزوف-المدمر--1062775334.html
اكتشاف الحمض النووي لاثنين من ضحايا بركان فيزوف المدمر
اكتشاف الحمض النووي لاثنين من ضحايا بركان فيزوف المدمر
توصل العلماء إلى اكتشاف مثير، حيث ولأول مرة، تمكن الباحثون من تحديد تسلسل كامل الخصائص الجينية "DNA" لاثنين من ضحايا ثوران بركان فيزوف عام 79 بعد الميلاد في... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T14:52+0000
2022-05-27T14:52+0000
2022-05-27T14:52+0000
العالم
باحثون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102253/43/1022534314_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_97e3e5e3219aaec774689e4c643072d7.jpg
بومبي هي مدينة رومانية قديمة تقع بالقرب من نابولي، في منطقة كامبانيا الإيطالية، مدفونة تحت طبقة من الرماد البركاني نتيجة ثوران بركان فيزوف عام 79 ميلادي، وتعد الآن متحفا في الهواء الطلق، حيث أدرجت في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بحسب موقع "nature".واستخرج عالم الجينات الجيولوجي غابرييل سكورانو من جامعة كوبنهاغن وزملاؤه الحمض النووي من بقايا شخصين عُثر على هيكلهما العظمي في منزل للحدادة في بومبي في الثلاثينيات من القرن الماضي.وبناء على شكل العظام وبنيتها وطولها، يشير الباحثون إلى أن الحمض النووي الأول يعود إلى رجل، كان قد بلغ الـ 35 و 40 عاما وقت الوفاة، والثاني ينتمي إلى امرأة يزيد عمرها عن 50 عاما.وبمقارنة حمض DNA الذي عثر عليه في بومبي، مع البيانات التي تم الحصول عليها من 1030 من سكان العالم القديم و 471 شخصا حديثا من غرب أوراسيا، اتضح أن ضحيتي فيزوف كانتا الأقرب وراثيا لسكان شبه جزيرة أبينين خلال الإمبراطورية الرومانية وسكان وسط إيطاليا الحديث.يذكر أن الحفريات في بيت الحداد، والذي يشار إليه أيضا باسم Carpenter's House أو بيت النجار، Casa del Fabbro، تم إجراؤها في أعوام 1914 و1927 و1933، حيث بالإضافة إلى رفات بشرية، تم العثور في المنزل على العملات المعدنية والمجوهرات وزجاجات العطور وأدوات القياس والجيوديسية.من جهة ثانية، عثر أيضا على تفاصيل مثيرة للاهتمام، كرسالة رومانسية وجدت مكتوبة على الواجهة، والتي فقدت لاحقا، وتقول تلك الرسالة "يرسل سيكوندوس تحياته إلى بريما، أينما كانت، أتوسل إليك يا سيدتي، أحبيني".يعتبر ثوران جبل ڤيزوڤ في سنة 79 ميلادية واحدا من أكثر الثورات البركانية كارثية وتدميرا في التاريخ الأوروپي.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/الخيار-المخلل-يثر-جدلا-واسعا-بين-عشاق-الـ-برغر-1062767339.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102253/43/1022534314_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cc342a7619758fd486ad8b1f3c7576c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, باحثون
اكتشاف الحمض النووي لاثنين من ضحايا بركان فيزوف المدمر
تابعنا عبر
توصل العلماء إلى اكتشاف مثير، حيث ولأول مرة، تمكن الباحثون من تحديد تسلسل كامل الخصائص الجينية "DNA" لاثنين من ضحايا ثوران بركان فيزوف عام 79 بعد الميلاد في بومبي.
بومبي هي مدينة رومانية قديمة تقع بالقرب من نابولي، في منطقة كامبانيا الإيطالية، مدفونة تحت طبقة من الرماد البركاني نتيجة ثوران بركان فيزوف عام 79 ميلادي، وتعد الآن متحفا في الهواء الطلق، حيث أدرجت في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بحسب موقع "nature
".
واستخرج عالم الجينات الجيولوجي غابرييل سكورانو من جامعة كوبنهاغن وزملاؤه الحمض النووي من بقايا شخصين عُثر على هيكلهما العظمي في منزل للحدادة في بومبي في الثلاثينيات من القرن الماضي.
وبناء على شكل العظام وبنيتها وطولها، يشير الباحثون إلى أن الحمض النووي الأول يعود إلى رجل، كان قد بلغ الـ 35 و 40 عاما وقت الوفاة، والثاني ينتمي إلى امرأة يزيد عمرها عن 50 عاما.
وبمقارنة حمض DNA الذي عثر عليه في بومبي، مع البيانات التي تم الحصول عليها من 1030 من سكان العالم القديم و 471 شخصا حديثا من غرب أوراسيا، اتضح أن ضحيتي فيزوف كانتا الأقرب وراثيا لسكان شبه جزيرة أبينين خلال الإمبراطورية الرومانية وسكان وسط إيطاليا الحديث.
يذكر أن الحفريات في بيت الحداد، والذي يشار إليه أيضا باسم Carpenter's House أو بيت النجار، Casa del Fabbro، تم إجراؤها في أعوام 1914 و1927 و1933، حيث بالإضافة إلى رفات بشرية، تم العثور في المنزل على العملات المعدنية والمجوهرات وزجاجات العطور وأدوات القياس والجيوديسية.
من جهة ثانية، عثر أيضا على تفاصيل مثيرة للاهتمام، كرسالة رومانسية وجدت مكتوبة على الواجهة، والتي فقدت لاحقا، وتقول تلك الرسالة "يرسل سيكوندوس تحياته إلى بريما، أينما كانت، أتوسل إليك يا سيدتي، أحبيني".
يعتبر ثوران جبل ڤيزوڤ في سنة 79 ميلادية واحدا من أكثر الثورات البركانية كارثية وتدميرا في التاريخ الأوروپي.