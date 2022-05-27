عربي
دونيتسك: من المحتمل أن يواجه المرتزقة البريطانيون والمغاربة حكم الإعدام
https://arabic.sputniknews.com/20220527/اكتشاف-الحمض-النووي-لاثنين-من-ضحايا-بركان-فيزوف-المدمر--1062775334.html
اكتشاف الحمض النووي لاثنين من ضحايا بركان فيزوف المدمر
اكتشاف الحمض النووي لاثنين من ضحايا بركان فيزوف المدمر
توصل العلماء إلى اكتشاف مثير، حيث ولأول مرة، تمكن الباحثون من تحديد تسلسل كامل الخصائص الجينية "DNA" لاثنين من ضحايا ثوران بركان فيزوف عام 79 بعد الميلاد في... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T14:52+0000
2022-05-27T14:52+0000
العالم
باحثون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102253/43/1022534314_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_97e3e5e3219aaec774689e4c643072d7.jpg
بومبي هي مدينة رومانية قديمة تقع بالقرب من نابولي، في منطقة كامبانيا الإيطالية، مدفونة تحت طبقة من الرماد البركاني نتيجة ثوران بركان فيزوف عام 79 ميلادي، وتعد الآن متحفا في الهواء الطلق، حيث أدرجت في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بحسب موقع "nature".واستخرج عالم الجينات الجيولوجي غابرييل سكورانو من جامعة كوبنهاغن وزملاؤه الحمض النووي من بقايا شخصين عُثر على هيكلهما العظمي في منزل للحدادة في بومبي في الثلاثينيات من القرن الماضي.وبناء على شكل العظام وبنيتها وطولها، يشير الباحثون إلى أن الحمض النووي الأول يعود إلى رجل، كان قد بلغ الـ 35 و 40 عاما وقت الوفاة، والثاني ينتمي إلى امرأة يزيد عمرها عن 50 عاما.وبمقارنة حمض DNA الذي عثر عليه في بومبي، مع البيانات التي تم الحصول عليها من 1030 من سكان العالم القديم و 471 شخصا حديثا من غرب أوراسيا، اتضح أن ضحيتي فيزوف كانتا الأقرب وراثيا لسكان شبه جزيرة أبينين خلال الإمبراطورية الرومانية وسكان وسط إيطاليا الحديث.يذكر أن الحفريات في بيت الحداد، والذي يشار إليه أيضا باسم Carpenter's House أو بيت النجار، Casa del Fabbro، تم إجراؤها في أعوام 1914 و1927 و1933، حيث بالإضافة إلى رفات بشرية، تم العثور في المنزل على العملات المعدنية والمجوهرات وزجاجات العطور وأدوات القياس والجيوديسية.من جهة ثانية، عثر أيضا على تفاصيل مثيرة للاهتمام، كرسالة رومانسية وجدت مكتوبة على الواجهة، والتي فقدت لاحقا، وتقول تلك الرسالة "يرسل سيكوندوس تحياته إلى بريما، أينما كانت، أتوسل إليك يا سيدتي، أحبيني".يعتبر ثوران جبل ڤيزوڤ في سنة 79 ميلادية واحدا من أكثر الثورات البركانية كارثية وتدميرا في التاريخ الأوروپي.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/الخيار-المخلل-يثر-جدلا-واسعا-بين-عشاق-الـ-برغر-1062767339.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102253/43/1022534314_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cc342a7619758fd486ad8b1f3c7576c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, باحثون

اكتشاف الحمض النووي لاثنين من ضحايا بركان فيزوف المدمر

14:52 GMT 27.05.2022
© Fotolia / DigitalGeneticsالحمض النووي
الحمض النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Fotolia / DigitalGenetics
تابعنا عبرTelegram
توصل العلماء إلى اكتشاف مثير، حيث ولأول مرة، تمكن الباحثون من تحديد تسلسل كامل الخصائص الجينية "DNA" لاثنين من ضحايا ثوران بركان فيزوف عام 79 بعد الميلاد في بومبي.
بومبي هي مدينة رومانية قديمة تقع بالقرب من نابولي، في منطقة كامبانيا الإيطالية، مدفونة تحت طبقة من الرماد البركاني نتيجة ثوران بركان فيزوف عام 79 ميلادي، وتعد الآن متحفا في الهواء الطلق، حيث أدرجت في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بحسب موقع "nature".
واستخرج عالم الجينات الجيولوجي غابرييل سكورانو من جامعة كوبنهاغن وزملاؤه الحمض النووي من بقايا شخصين عُثر على هيكلهما العظمي في منزل للحدادة في بومبي في الثلاثينيات من القرن الماضي.
وبناء على شكل العظام وبنيتها وطولها، يشير الباحثون إلى أن الحمض النووي الأول يعود إلى رجل، كان قد بلغ الـ 35 و 40 عاما وقت الوفاة، والثاني ينتمي إلى امرأة يزيد عمرها عن 50 عاما.
برغر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
"الخيار المخلل" يثير جدلا واسعا بين عشاق الـ "برغر"
12:28 GMT
وبمقارنة حمض DNA الذي عثر عليه في بومبي، مع البيانات التي تم الحصول عليها من 1030 من سكان العالم القديم و 471 شخصا حديثا من غرب أوراسيا، اتضح أن ضحيتي فيزوف كانتا الأقرب وراثيا لسكان شبه جزيرة أبينين خلال الإمبراطورية الرومانية وسكان وسط إيطاليا الحديث.
يذكر أن الحفريات في بيت الحداد، والذي يشار إليه أيضا باسم Carpenter's House أو بيت النجار، Casa del Fabbro، تم إجراؤها في أعوام 1914 و1927 و1933، حيث بالإضافة إلى رفات بشرية، تم العثور في المنزل على العملات المعدنية والمجوهرات وزجاجات العطور وأدوات القياس والجيوديسية.
من جهة ثانية، عثر أيضا على تفاصيل مثيرة للاهتمام، كرسالة رومانسية وجدت مكتوبة على الواجهة، والتي فقدت لاحقا، وتقول تلك الرسالة "يرسل سيكوندوس تحياته إلى بريما، أينما كانت، أتوسل إليك يا سيدتي، أحبيني".
يعتبر ثوران جبل ڤيزوڤ في سنة 79 ميلادية واحدا من أكثر الثورات البركانية كارثية وتدميرا في التاريخ الأوروپي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала