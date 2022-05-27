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https://arabic.sputniknews.com/20220527/الآلية-الثلاثية-تدعو-لاتخاذ-إجراءات-مشجعة-لعقد-الحوار-بين-الأطراف-السودانية-1062752900.html
الآلية الثلاثية تدعو لاتخاذ إجراءات مشجعة لعقد الحوار بين الأطراف السودانية
الآلية الثلاثية تدعو لاتخاذ إجراءات مشجعة لعقد الحوار بين الأطراف السودانية
دعت الآلية الثلاثية السلطات السودانية لاتخاذ إجراءات مشجعة لعقد الحوار بين جميع الأطراف في البلاد للتوصل إلى توافق لإدارة الفترة الانتقالية. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T06:47+0000
2022-05-27T06:47+0000
أخبار السودان اليوم
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، جاء ذلك في اجتماع مشترك بين مجلس السيادة، والآلية الثلاثية، أمس الأربعاء.وتناول الاجتماع العرض الذي قدمته الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، بشأن رؤيتها لعملية الحوار الذي تقوم بتسهيله، بين الأطراف والأطياف السودانية للتوصل إلى توافق لإدارة الفترة الانتقالية.وقال جابر إن الاجتماع يأتي ضمن عملية التشاور المستمرة بين الجانبين، وفي إطار عملية تسهيل الحوار السوداني، للتوصل إلى اتفاق لإدارة الفترة الانتقالية.وأوضح أن الاجتماع تناول ضرورة تعجيل بداية الحوار المباشر والفراغ منه خلال فترة زمنية محددة.من جانبه، قال مبعوث الاتحاد الأفريقي الدكتور محمد الحسن ولد لبات، إن الآلية جاهزة للاسراع بالعملية السياسية، وقدمت رؤية مفصلة لعملية الحوار السياسي السوداني.
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي

الآلية الثلاثية تدعو لاتخاذ إجراءات مشجعة لعقد الحوار بين الأطراف السودانية

06:47 GMT 27.05.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazlyمظاهرات واسعة النطاق في الخرطوم، يطالب فيها المواطنون بالإصلاح، السودان 30 يونيو 2020
مظاهرات واسعة النطاق في الخرطوم، يطالب فيها المواطنون بالإصلاح، السودان 30 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazly
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دعت الآلية الثلاثية السلطات السودانية لاتخاذ إجراءات مشجعة لعقد الحوار بين جميع الأطراف في البلاد للتوصل إلى توافق لإدارة الفترة الانتقالية.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، جاء ذلك في اجتماع مشترك بين مجلس السيادة، والآلية الثلاثية، أمس الأربعاء.
وتناول الاجتماع العرض الذي قدمته الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، بشأن رؤيتها لعملية الحوار الذي تقوم بتسهيله، بين الأطراف والأطياف السودانية للتوصل إلى توافق لإدارة الفترة الانتقالية.
وعقب الاجتماع، أكد عضو مجلس السيادة الفريق بحري إبراهيم جابر، دعمهم الكامل للمجهودات التي تبذلها الآلية الثلاثية لإنجاح الحوار بين الأطراف السودانية، وتسهيل مهمتها.
وقال جابر إن الاجتماع يأتي ضمن عملية التشاور المستمرة بين الجانبين، وفي إطار عملية تسهيل الحوار السوداني، للتوصل إلى اتفاق لإدارة الفترة الانتقالية.
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وأوضح أن الاجتماع تناول ضرورة تعجيل بداية الحوار المباشر والفراغ منه خلال فترة زمنية محددة.
من جانبه، قال مبعوث الاتحاد الأفريقي الدكتور محمد الحسن ولد لبات، إن الآلية جاهزة للاسراع بالعملية السياسية، وقدمت رؤية مفصلة لعملية الحوار السياسي السوداني.

وأشار إلى أن الآلية الثلاثية حثت الجهات المسؤولة بضرورة اتخاذ الإجراءات المشجعة لعقد الحوار، لاسيما إطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين السياسيين.

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