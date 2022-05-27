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الأردن: وفاة والد الملكة رانيا والديوان الملكي يعلن الحداد 7 أيام
الأردن: وفاة والد الملكة رانيا والديوان الملكي يعلن الحداد 7 أيام
أعلن الديوان الملكي الأردني، الحداد سبعة أيام على وفاة والد الملكة رانيا، الطبيب الدكتور فيصل صدقي الياسين، اعتبارا من اليوم الجمعة. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T15:57+0000
2022-05-27T16:00+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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وقال بيان لعائلة الياسين، إن والد الملكة توفي عصر اليوم (الجمعة) عن عمر بلغ 88 عاما، وسيشيع جثمانه بعد صلاة الظهر غدا (السبت) من مسجد الحرس الملكي الخاص إلى الأضرحة الملكية، وستقتصر مراسم تشييع الجثمان على أفراد الأسرة.وذكر البيان أنه "حرصا على الصحة العامة وسلامة الجميع، يقتصر العزاء على أفراد الأسرة".ولد الدكتور فيصل الياسين في مدينة طولكرم الفلسطينية عام 1934، وأكمل دراسته الثانوية فيها، قبل أن ينتقل إلى مصر لدراسة الطب في جامعة القاهرة، ثم توجه بعدها بسنوات للاختصاص بالجراحة وطب الأطفال في إيرلندا الشمالية.وانتقل الراحل عام 1961 إلى الكويت بعد أن حصل على وظيفة في وزارة الصحة الكويتية، ليقوم بعدها بفترة وجيزة بافتتاح عيادته الخاصة كواحد من أوائل الأطباء الأجانب الذين حصلوا على ترخيص.وبعد 30 عاما قضاها في ممارسة مهنة الطب، عاد إلى الأردن ليتقاعد ويستقر فيها حتى توفاه الأجل.
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العالم العربي, أخبار الأردن

الأردن: وفاة والد الملكة رانيا والديوان الملكي يعلن الحداد 7 أيام

15:57 GMT 27.05.2022 (تم التحديث: 16:00 GMT 27.05.2022)
© AFP 2022 / Bryan R. Smithالملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن، تشارك في الجلسة العامة: "النجاح في الأماكن الأكثر صعوبة في العالم"، في مبادرة كلينتون العالمية في نيويورك، 19 سبتمبر/ أيلول 2016
الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن، تشارك في الجلسة العامة: النجاح في الأماكن الأكثر صعوبة في العالم، في مبادرة كلينتون العالمية في نيويورك، 19 سبتمبر/ أيلول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© AFP 2022 / Bryan R. Smith
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يتبع
أعلن الديوان الملكي الأردني، الحداد سبعة أيام على وفاة والد الملكة رانيا، الطبيب الدكتور فيصل صدقي الياسين، اعتبارا من اليوم الجمعة.
وقال بيان لعائلة الياسين، إن والد الملكة توفي عصر اليوم (الجمعة) عن عمر بلغ 88 عاما، وسيشيع جثمانه بعد صلاة الظهر غدا (السبت) من مسجد الحرس الملكي الخاص إلى الأضرحة الملكية، وستقتصر مراسم تشييع الجثمان على أفراد الأسرة.
وذكر البيان أنه "حرصا على الصحة العامة وسلامة الجميع، يقتصر العزاء على أفراد الأسرة".
ولد الدكتور فيصل الياسين في مدينة طولكرم الفلسطينية عام 1934، وأكمل دراسته الثانوية فيها، قبل أن ينتقل إلى مصر لدراسة الطب في جامعة القاهرة، ثم توجه بعدها بسنوات للاختصاص بالجراحة وطب الأطفال في إيرلندا الشمالية.
وانتقل الراحل عام 1961 إلى الكويت بعد أن حصل على وظيفة في وزارة الصحة الكويتية، ليقوم بعدها بفترة وجيزة بافتتاح عيادته الخاصة كواحد من أوائل الأطباء الأجانب الذين حصلوا على ترخيص.
وبعد 30 عاما قضاها في ممارسة مهنة الطب، عاد إلى الأردن ليتقاعد ويستقر فيها حتى توفاه الأجل.
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