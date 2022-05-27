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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يمنع فرق بيلاروس وأوكرانيا من اللعب ضد بعضها البعض
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يمنع فرق بيلاروس وأوكرانيا من اللعب ضد بعضها البعض
قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، منع فرق من بيلاروس وأوكرانيا من اللعب ضد بعضها البعض في أي مسابقات مستقبلية للاتحاد الأوروبي... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T14:40+0000
2022-05-27T14:40+0000
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كما جاء في بيان الاتحاد: "في 3 مارس 2022، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أنه لا يجوز لعب أي مباراة في مسابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أراضي بيلاروسيا حتى إشعار آخر ولا يجوز لأي متفرج حضور المباريات التي تستضيف فيها الفرق من بيلاروسيا".وتابع البيان: "تم اتخاذ قرار آخر اليوم لضمان حسن سير مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حيث قد لا يتم ضمان سلامة وأمن الفرق والمسؤولين والمشاركين الآخرين بشكل كامل بسبب وجود صراع عسكري:.وأكد البيان أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستبقى على أهبة الاستعداد لعقد المزيد من الاجتماعات لإعادة تقييم الوضع القانوني واعتماد المزيد من القرارات حسب الضرورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/100-عام-للوراءالاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يعلق-على-انضمام-روسيا-للاتحاد-الآسيوي-1062213735.html
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العالم

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يمنع فرق بيلاروس وأوكرانيا من اللعب ضد بعضها البعض

14:40 GMT 27.05.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألكسندر شيفرين
رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، ألكسندر شيفرين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، منع فرق من بيلاروس وأوكرانيا من اللعب ضد بعضها البعض في أي مسابقات مستقبلية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
كما جاء في بيان الاتحاد: "في 3 مارس 2022، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أنه لا يجوز لعب أي مباراة في مسابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أراضي بيلاروسيا حتى إشعار آخر ولا يجوز لأي متفرج حضور المباريات التي تستضيف فيها الفرق من بيلاروسيا".
وتابع البيان: "تم اتخاذ قرار آخر اليوم لضمان حسن سير مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حيث قد لا يتم ضمان سلامة وأمن الفرق والمسؤولين والمشاركين الآخرين بشكل كامل بسبب وجود صراع عسكري:.
وأكد البيان أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستبقى على أهبة الاستعداد لعقد المزيد من الاجتماعات لإعادة تقييم الوضع القانوني واعتماد المزيد من القرارات حسب الضرورة.
يويفا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
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