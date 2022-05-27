https://arabic.sputniknews.com/20220527/الاتحاد-الأوروبي-ينشئ-نافذة-عبر-الانترنت-للإبلاغ-عن-منتهكي-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1062772490.html

الاتحاد الأوروبي ينشئ نافذة عبر الانترنت للإبلاغ عن منتهكي العقوبات المفروضة على روسيا

الاتحاد الأوروبي ينشئ نافذة عبر الانترنت للإبلاغ عن منتهكي العقوبات المفروضة على روسيا

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها أنشأت أداة عبر الإنترنت للإبلاغ عن الانتهاكات التي تتم من مؤسسات أو أفراد للعقوبات المفروضة على روسيا. 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T13:42+0000

2022-05-27T13:42+0000

2022-05-27T13:42+0000

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وحسب بيان نشرته المفوضية عبر حسابها على موقع تويتر، أكدت أنها أنشأت أداة للإبلاغ عن المخالفات عبر الإنترنت تمكن الأشخاص من الإبلاغ عن حالات التحايل على العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا، دون الكشف عن هويتهم.وقالت المفوضية: "على علم بأي شخص ينتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا أو بيلاروسيا.. لقد أنشأنا أداة على الإنترنت للمبلغين عن المخالفات للاتصال بنا والإبلاغ عن انتهاكات عقوبات الاتحاد الأوروبي".وعن تفاصيل التعامل مع الإبلاغ أوضحت أنها ستجري تحقيقًا أوليًا في القضية فور تقديم التقرير، ثم ستتصل المفوضية بالمبلغ المجهول من أجل جمع معلومات إضافية، ثم تشارك التقرير مع دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وعندها فقط ستتمكن السلطات المختصة في الدولة العضو المذكورة من بدء تحقيق رسمي.وتتيح الأداة أيضًا للمستخدمين مشاركة التسجيلات الصوتية، منوهة بأنه "سيتم تعديل الصوت للحفاظ على المجهولية"، وإرفاق الملفات أو الصور، وفقا لما جاء في البيان.ولفتت إلى أنه وفي حالة تقديم تقرير مجهول الهوية، سيتمكن المحققون من الوصول إلى المبلغين عن المخالفات عبر تطبيق المراسلة المدمج، مشيرة إلى إمكانية تقديم التقارير عبر الأداة بأي لغة رسمية في الاتحاد الأوروبي.

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العقوبات الأمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي