https://arabic.sputniknews.com/20220527/البحرية-الفنلندية-تعلن-زيارة-سفن-أمريكية-وفرنسية-وألمانية-لهلسنكي-حتى-30-مايو-1062763147.html
البحرية الفنلندية تعلن زيارة سفن أمريكية وفرنسية وألمانية لهلسنكي حتى 30 مايو
البحرية الفنلندية تعلن زيارة سفن أمريكية وفرنسية وألمانية لهلسنكي حتى 30 مايو
أعلنت البحرية الفنلندية أن سفنا حربية أمريكية وفرنسية وألمانية، تقوم بزيارة لهلسنكي حتى 30 مايو/ أيار الجاري. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T11:00+0000
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موسكو- سبوتنيك – وحسب بيان لها قالت البحرية الفنلندية، اليوم الجمعة، إن سفنا حربية من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا تقوم بزيارة العاصمة الفنلندية هلسنكي حتى 30 مايو بعد مناورات عسكرية في شمال بحر البلطيق.وقال البيان: "ستستقبل هلسنكي زيارات بحرية دولية هذا الأسبوع، ستزور سفينتان تابعتان للبحرية الأمريكية، وهما "يو إس إس جرافلي" و"يو إس إس جونستون هول"، وسفينة تابعة للبحرية الفرنسية، وهي لاتوش تريفيل، هلسنكي في الفترة من 27 إلى 30 مايو 2022".وأوضح أن السفن الفرنسية والأمريكية سترسو في ميناء هيرنيزاري إلى جانب سفينة تابعة للبحرية الألمانية وصلت إلى هلسنكي يوم الأربعاء.وفي 18 مايو، قدمت فنلندا والسويد طلبات عضوية الناتو إلى الأمين العام ينس ستولتنبرغ، فيما يتوقف قبول انضمام البلدين إلى الحلف على الموافقة بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء في الناتو.يأتي ذلك فيما شدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على الحاجة إلى تعهد مكتوب من فنلندا والسويد بوقف دعم الإرهاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/أردوغان-لماكرون-علاقات-السويد-وفنلندا-لا-تتوافق-مع-روح-التحالف-تحت-مظلة-الناتو-1062733023.html
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فنلندا, أخبار تركيا اليوم
البحرية الفنلندية تعلن زيارة سفن أمريكية وفرنسية وألمانية لهلسنكي حتى 30 مايو
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أعلنت البحرية الفنلندية أن سفنا حربية أمريكية وفرنسية وألمانية، تقوم بزيارة لهلسنكي حتى 30 مايو/ أيار الجاري.
موسكو- سبوتنيك – وحسب بيان لها قالت البحرية الفنلندية، اليوم الجمعة، إن سفنا حربية من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا تقوم بزيارة العاصمة الفنلندية هلسنكي حتى 30 مايو بعد مناورات عسكرية في شمال بحر البلطيق.
وقال البيان: "ستستقبل هلسنكي زيارات بحرية دولية هذا الأسبوع، ستزور سفينتان تابعتان
للبحرية الأمريكية، وهما "يو إس إس جرافلي" و"يو إس إس جونستون هول"، وسفينة تابعة للبحرية الفرنسية، وهي لاتوش تريفيل، هلسنكي في الفترة من 27 إلى 30 مايو 2022".
وأوضح أن السفن الفرنسية والأمريكية سترسو في ميناء هيرنيزاري إلى جانب سفينة تابعة للبحرية الألمانية وصلت إلى هلسنكي يوم الأربعاء.
وأضافت البحرية الفنلندية في بيانها أن السفن قبل الزيارة شاركت في مناورات عسكرية في شمال بحر البلطيق على خلفية طلبات فنلندا والسويد لعضوية الناتو.
وفي 18 مايو، قدمت فنلندا والسويد طلبات عضوية الناتو إلى الأمين العام ينس ستولتنبرغ، فيما يتوقف قبول انضمام البلدين إلى الحلف على الموافقة بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء في الناتو.
وفي 19 مايو، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة أبلغت حلفاءها في الناتو بأنها ستقول لا لعضوية ستوكهولم وهلسنكي، مشيرًا إلى تورطهما في دعم حركة تعتبرها أنقرة إرهابية.
يأتي ذلك فيما شدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على الحاجة إلى تعهد مكتوب من فنلندا والسويد بوقف دعم الإرهاب.