عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220527/البحرية-الفنلندية-تعلن-زيارة-سفن-أمريكية-وفرنسية-وألمانية-لهلسنكي-حتى-30-مايو-1062763147.html
البحرية الفنلندية تعلن زيارة سفن أمريكية وفرنسية وألمانية لهلسنكي حتى 30 مايو
البحرية الفنلندية تعلن زيارة سفن أمريكية وفرنسية وألمانية لهلسنكي حتى 30 مايو
أعلنت البحرية الفنلندية أن سفنا حربية أمريكية وفرنسية وألمانية، تقوم بزيارة لهلسنكي حتى 30 مايو/ أيار الجاري. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T11:00+0000
2022-05-27T11:00+0000
فنلندا
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050211341_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_73e7ebfe1f96d90aa2d67161d8594bb9.jpg
موسكو- سبوتنيك – وحسب بيان لها قالت البحرية الفنلندية، اليوم الجمعة، إن سفنا حربية من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا تقوم بزيارة العاصمة الفنلندية هلسنكي حتى 30 مايو بعد مناورات عسكرية في شمال بحر البلطيق.وقال البيان: "ستستقبل هلسنكي زيارات بحرية دولية هذا الأسبوع، ستزور سفينتان تابعتان للبحرية الأمريكية، وهما "يو إس إس جرافلي" و"يو إس إس جونستون هول"، وسفينة تابعة للبحرية الفرنسية، وهي لاتوش تريفيل، هلسنكي في الفترة من 27 إلى 30 مايو 2022".وأوضح أن السفن الفرنسية والأمريكية سترسو في ميناء هيرنيزاري إلى جانب سفينة تابعة للبحرية الألمانية وصلت إلى هلسنكي يوم الأربعاء.وفي 18 مايو، قدمت فنلندا والسويد طلبات عضوية الناتو إلى الأمين العام ينس ستولتنبرغ، فيما يتوقف قبول انضمام البلدين إلى الحلف على الموافقة بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء في الناتو.يأتي ذلك فيما شدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على الحاجة إلى تعهد مكتوب من فنلندا والسويد بوقف دعم الإرهاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/أردوغان-لماكرون-علاقات-السويد-وفنلندا-لا-تتوافق-مع-روح-التحالف-تحت-مظلة-الناتو-1062733023.html
فنلندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050211341_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_9be120dd395ba99a4eb15248c53b4aad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فنلندا, أخبار تركيا اليوم

البحرية الفنلندية تعلن زيارة سفن أمريكية وفرنسية وألمانية لهلسنكي حتى 30 مايو

11:00 GMT 27.05.2022
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورإنزال سفينة الصواريخ الصغيرة "اأسكولد" مشروع 22800 في حوض بناء السفن "بي ي بوتومي" في كيرتش، لتنضم لأسطول البحر الأسود، روسيا 21 سبتمبر 2021
إنزال سفينة الصواريخ الصغيرة اأسكولد مشروع 22800 في حوض بناء السفن بي ي بوتومي في كيرتش، لتنضم لأسطول البحر الأسود، روسيا 21 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت البحرية الفنلندية أن سفنا حربية أمريكية وفرنسية وألمانية، تقوم بزيارة لهلسنكي حتى 30 مايو/ أيار الجاري.
موسكو- سبوتنيك – وحسب بيان لها قالت البحرية الفنلندية، اليوم الجمعة، إن سفنا حربية من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا تقوم بزيارة العاصمة الفنلندية هلسنكي حتى 30 مايو بعد مناورات عسكرية في شمال بحر البلطيق.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 4 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
أردوغان لماكرون: علاقات السويد وفنلندا لا تتوافق مع روح التحالف ‏تحت مظلة "الناتو"‏
أمس, 14:19 GMT
وقال البيان: "ستستقبل هلسنكي زيارات بحرية دولية هذا الأسبوع، ستزور سفينتان تابعتان للبحرية الأمريكية، وهما "يو إس إس جرافلي" و"يو إس إس جونستون هول"، وسفينة تابعة للبحرية الفرنسية، وهي لاتوش تريفيل، هلسنكي في الفترة من 27 إلى 30 مايو 2022".
وأوضح أن السفن الفرنسية والأمريكية سترسو في ميناء هيرنيزاري إلى جانب سفينة تابعة للبحرية الألمانية وصلت إلى هلسنكي يوم الأربعاء.

وأضافت البحرية الفنلندية في بيانها أن السفن قبل الزيارة شاركت في مناورات عسكرية في شمال بحر البلطيق على خلفية طلبات فنلندا والسويد لعضوية الناتو.

وفي 18 مايو، قدمت فنلندا والسويد طلبات عضوية الناتو إلى الأمين العام ينس ستولتنبرغ، فيما يتوقف قبول انضمام البلدين إلى الحلف على الموافقة بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء في الناتو.

وفي 19 مايو، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة أبلغت حلفاءها في الناتو بأنها ستقول لا لعضوية ستوكهولم وهلسنكي، مشيرًا إلى تورطهما في دعم حركة تعتبرها أنقرة إرهابية.

يأتي ذلك فيما شدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على الحاجة إلى تعهد مكتوب من فنلندا والسويد بوقف دعم الإرهاب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала