https://arabic.sputniknews.com/20220527/البرلمان-الأوكراني-يقترح-زيادة-الإنفاق-الدفاعي-بنحو-10-مليارات-دولار-1062762477.html
البرلمان الأوكراني يقترح زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 10 مليارات دولار
البرلمان الأوكراني يقترح زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 10 مليارات دولار
اقترح نواب البرلمان الأوكراني زيادة إنفاق ميزانية أوكرانيا على الأمن والدفاع بمقدار 9.7 مليار دولار. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T10:48+0000
2022-05-27T10:48+0000
2022-05-27T10:48+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وجاء في بيان حزب "خادم الشعب": "يقترح نواب الشعب زيادة الإنفاق على الأمن القومي والدفاع والتغلب على العواقب السلبية الناجمة عن العدوان المسلح الروسي على نطاق واسع ضد أوكرانيا. جاء ذلك في مشروع القانون رقم 7413".من الملاحظ أنه من المقترح زيادة نفقات الصندوق العام لميزانية الدولة بمقدار 287 مليار غريفنا (9.7 مليار دولار).وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/زيلينسكي-يقدم-مشاريع-قوانين-إلى-البرلمان-الأوكراني-بشأن-تمديد-الأحكام-العرفية-والتعبئة-1062382016.html
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العالم
البرلمان الأوكراني يقترح زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 10 مليارات دولار
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اقترح نواب البرلمان الأوكراني زيادة إنفاق ميزانية أوكرانيا على الأمن والدفاع بمقدار 9.7 مليار دولار.
وجاء في بيان حزب "خادم الشعب": "يقترح نواب الشعب زيادة الإنفاق على الأمن القومي والدفاع والتغلب على العواقب السلبية الناجمة عن العدوان المسلح الروسي على نطاق واسع ضد أوكرانيا. جاء ذلك في مشروع القانون رقم 7413".
من الملاحظ أنه من المقترح زيادة نفقات الصندوق العام لميزانية الدولة بمقدار 287 مليار غريفنا (9.7 مليار دولار).
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.