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البنتاغون: وقعنا مع بريطانيا اتفاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الدفاع
البنتاغون: وقعنا مع بريطانيا اتفاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الدفاع
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وقعتا اتفاقية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T09:14+0000
2022-05-27T09:14+0000
البنتاغون الأمريكي
بريطانيا
الذكاء الاصطناعي
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واشنطن- سبوتنيك. وجاء في بيان لها نشره موقع وزارة الدفاع الأمريكية، وقعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اتفاقية لتعزيز التعاون بشأن تعزيز التنمية المسؤولة واستخدام الذكاء الاصطناعي في الدفاع.وأوضح البيان أن إبرام الصفقة يتأتي كجزء من التكرار السادس لحوار الدفاع الأمريكي البريطاني الذي عقد في لندن يوم الخميس الماضي، برئاسة نائبة وزير الدفاع الأمريكية كاثلين هيكس، والوكيل الدائم لوزارة الدفاع البريطانية ديفيد ويليامز.ولفت البيان إلى أن الاتفاقية ستعزز تعاون الجانبين في "الحفاظ على قابلية التشغيل البيني وزيادتها وتعزيز القيادة العالمية القائمة على القيم من أجل التنمية المسؤولة، والمشتريات، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الدفاع".
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البنتاغون الأمريكي, بريطانيا, الذكاء الاصطناعي

البنتاغون: وقعنا مع بريطانيا اتفاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الدفاع

09:14 GMT 27.05.2022
CC0 / / مبنى البنتاغون
مبنى البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
CC0 / /
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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وقعتا اتفاقية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع.
واشنطن- سبوتنيك. وجاء في بيان لها نشره موقع وزارة الدفاع الأمريكية، وقعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اتفاقية لتعزيز التعاون بشأن تعزيز التنمية المسؤولة واستخدام الذكاء الاصطناعي في الدفاع.
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وأوضح البيان أن إبرام الصفقة يتأتي كجزء من التكرار السادس لحوار الدفاع الأمريكي البريطاني الذي عقد في لندن يوم الخميس الماضي، برئاسة نائبة وزير الدفاع الأمريكية كاثلين هيكس، والوكيل الدائم لوزارة الدفاع البريطانية ديفيد ويليامز.

وقال: "وقع القادة على بيان النوايا للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وحددوا أهدافًا استراتيجية مشتركة لوزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الدفاع البريطانية فيما يتعلق بالاستعداد للذكاء الاصطناعي".

ولفت البيان إلى أن الاتفاقية ستعزز تعاون الجانبين في "الحفاظ على قابلية التشغيل البيني وزيادتها وتعزيز القيادة العالمية القائمة على القيم من أجل التنمية المسؤولة، والمشتريات، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الدفاع".
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