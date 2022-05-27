https://arabic.sputniknews.com/20220527/البنتاغون-يناقش-مع-وزارة-الخارجية-إمكانية-إرسال-قوة-عسكرية-لحراسة-السفارة-الأمريكية-في-كييف-1062782632.html
البنتاغون يناقش مع وزارة الخارجية إمكانية إرسال قوة عسكرية لحراسة السفارة الأمريكية في كييف
البنتاغون يناقش مع وزارة الخارجية إمكانية إرسال قوة عسكرية لحراسة السفارة الأمريكية في كييف
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي، اليوم الجمعة، إن البنتاغون ووزارة الخارجية يناقشان إمكانية إرسال فرقة عسكرية لحراسة السفارة الأمريكية في كييف، لكن لم... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T17:28+0000
2022-05-27T17:28+0000
2022-05-27T17:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال كيربي في إفادة صحفية: "نتشاور بنشاط مع وزارة الخارجية بشأن ضرورة إرسال وحدة عسكرية أمريكية لضمان أمن السفارة. لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن هذا الموضوع حتى الآن".وشدد كيربي على أن الولايات المتحدة ما زالت لا تنوي استخدام قواتها في الأعمال القتالية على أراضي أوكرانيا. وفي وقت سابق قال إن موظف البنتاغون الوحيد الموجود حاليا في البلاد هو الملحق العسكري بالسفارة.أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، استئناف عمل سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، بعد أشهر من الإغلاق بسبب الحرب الدائرة.كانت الولايات المتحدة أعلنت في 14 شباط/فبراير الماضي إغلاق السفارة في كييف، ونقل أعمالها إلى مدينة لفوف غربي أوكرانيا، قبل 10 أيام من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/الولايات-المتحدة-تعيد-فتح-سفارتها-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1062405104.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون يناقش مع وزارة الخارجية إمكانية إرسال قوة عسكرية لحراسة السفارة الأمريكية في كييف
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي، اليوم الجمعة، إن البنتاغون ووزارة الخارجية يناقشان إمكانية إرسال فرقة عسكرية لحراسة السفارة الأمريكية في كييف، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.
وقال كيربي في إفادة صحفية: "نتشاور بنشاط مع وزارة الخارجية بشأن ضرورة إرسال وحدة عسكرية أمريكية لضمان أمن السفارة. لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن هذا الموضوع حتى الآن".
وشدد كيربي على أن الولايات المتحدة ما زالت لا تنوي استخدام قواتها في الأعمال القتالية على أراضي أوكرانيا. وفي وقت سابق قال إن موظف البنتاغون الوحيد الموجود حاليا في البلاد هو الملحق العسكري بالسفارة.
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، استئناف عمل سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف
، بعد أشهر من الإغلاق بسبب الحرب الدائرة.
كانت الولايات المتحدة أعلنت في 14 شباط/فبراير الماضي إغلاق السفارة في كييف، ونقل أعمالها إلى مدينة لفوف غربي أوكرانيا، قبل 10 أيام من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.