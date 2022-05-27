https://arabic.sputniknews.com/20220527/التلفزيون-الأوكراني-يقطع-لقاء-مع-برلماني-يشير-إلى-فداحة-خسائر-القوات-الأوكرانية-1062761445.html
التلفزيون الأوكراني يقطع لقاء مع برلماني يشير إلى فداحة خسائر القوات الأوكرانية
التلفزيون الأوكراني يقطع لقاء مع برلماني يشير إلى فداحة خسائر القوات الأوكرانية
قطع التلفزيون الأوكراني بث لقاء مع النائب سيرغي راخمانين، عضو لجنة الأمن القومي، بعدما وصف الوضع الذي أصبحت فيه القوات الأوكرانية بالمأسوي. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T10:19+0000
2022-05-27T10:19+0000
2022-05-27T10:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال راخمانين، في الإشارة إلى الأسلحة التي تسلّمها الدول الغربية إلى أوكرانيا لكي تواصل قواتها قتال القوات الروسية التي كانت قد بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا لتوفير الحماية للسكان في جنوب شرق أوكرانيا الذين يواجهون خطر الإبادة الذي يشكله نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014: وبعد هذا الكلام قطعت المذيعة حديث المسؤول البرلماني.وكان وزير الخارجية الأوكراني، كوليبا، قد وصف، أمس الأربعاء، الوضع الذي أصبحت فيه القوات الأوكرانية التي يجب أن تدافع عن سيطرة السلطات الأوكرانية على منطقة دونباس بأنه سيئ جدا.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
التلفزيون الأوكراني يقطع لقاء مع برلماني يشير إلى فداحة خسائر القوات الأوكرانية
10:19 GMT 27.05.2022 (تم التحديث: 10:20 GMT 27.05.2022) تابعنا عبر
قطع التلفزيون الأوكراني بث لقاء مع النائب سيرغي راخمانين، عضو لجنة الأمن القومي، بعدما وصف الوضع الذي أصبحت فيه القوات الأوكرانية بالمأسوي.
وقال
راخمانين، في الإشارة إلى الأسلحة التي تسلّمها الدول الغربية إلى أوكرانيا لكي تواصل قواتها قتال القوات الروسية التي كانت قد بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا لتوفير الحماية للسكان في جنوب شرق أوكرانيا الذين يواجهون خطر الإبادة الذي يشكله نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014:
"إن عدد الأسلحة التي تصلنا يحصى بأصابع اليدين في ما يخص بعض أصناف الأسلحة التي نحتاجها أو يقاس بالعشرات وحتى بالمئات، ولكن خسائرنا أكبر بكثير".
وبعد هذا الكلام قطعت المذيعة حديث المسؤول البرلماني.
وكان وزير الخارجية الأوكراني، كوليبا، قد وصف، أمس الأربعاء، الوضع الذي أصبحت فيه القوات الأوكرانية التي يجب أن تدافع عن سيطرة السلطات الأوكرانية على منطقة دونباس بأنه سيئ جدا.