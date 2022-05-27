عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/التلفزيون-الأوكراني-يقطع-لقاء-مع-برلماني-يشير-إلى-فداحة-خسائر-القوات-الأوكرانية-1062761445.html
التلفزيون الأوكراني يقطع لقاء مع برلماني يشير إلى فداحة خسائر القوات الأوكرانية
التلفزيون الأوكراني يقطع لقاء مع برلماني يشير إلى فداحة خسائر القوات الأوكرانية
قطع التلفزيون الأوكراني بث لقاء مع النائب سيرغي راخمانين، عضو لجنة الأمن القومي، بعدما وصف الوضع الذي أصبحت فيه القوات الأوكرانية بالمأسوي. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T10:19+0000
2022-05-27T10:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1062761087_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_4b5a982ed8532fe103b7c6aafa0f4981.jpg
وقال راخمانين، في الإشارة إلى الأسلحة التي تسلّمها الدول الغربية إلى أوكرانيا لكي تواصل قواتها قتال القوات الروسية التي كانت قد بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا لتوفير الحماية للسكان في جنوب شرق أوكرانيا الذين يواجهون خطر الإبادة الذي يشكله نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014: وبعد هذا الكلام قطعت المذيعة حديث المسؤول البرلماني.وكان وزير الخارجية الأوكراني، كوليبا، قد وصف، أمس الأربعاء، الوضع الذي أصبحت فيه القوات الأوكرانية التي يجب أن تدافع عن سيطرة السلطات الأوكرانية على منطقة دونباس بأنه سيئ جدا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1062761087_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_5a637e7edc08370eaab876f463f2dbe6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

التلفزيون الأوكراني يقطع لقاء مع برلماني يشير إلى فداحة خسائر القوات الأوكرانية

10:19 GMT 27.05.2022 (تم التحديث: 10:20 GMT 27.05.2022)
© Sputnik . Иван Родионов / الذهاب إلى بنك الصورآليات محترقة للجيش الأوكراني
آليات محترقة للجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Иван Родионов
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قطع التلفزيون الأوكراني بث لقاء مع النائب سيرغي راخمانين، عضو لجنة الأمن القومي، بعدما وصف الوضع الذي أصبحت فيه القوات الأوكرانية بالمأسوي.
وقال راخمانين، في الإشارة إلى الأسلحة التي تسلّمها الدول الغربية إلى أوكرانيا لكي تواصل قواتها قتال القوات الروسية التي كانت قد بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا لتوفير الحماية للسكان في جنوب شرق أوكرانيا الذين يواجهون خطر الإبادة الذي يشكله نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014:
"إن عدد الأسلحة التي تصلنا يحصى بأصابع اليدين في ما يخص بعض أصناف الأسلحة التي نحتاجها أو يقاس بالعشرات وحتى بالمئات، ولكن خسائرنا أكبر بكثير".
وبعد هذا الكلام قطعت المذيعة حديث المسؤول البرلماني.
وكان وزير الخارجية الأوكراني، كوليبا، قد وصف، أمس الأربعاء، الوضع الذي أصبحت فيه القوات الأوكرانية التي يجب أن تدافع عن سيطرة السلطات الأوكرانية على منطقة دونباس بأنه سيئ جدا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала