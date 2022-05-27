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الجزائر... استمرار هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على 10 ولايات
الجزائر... استمرار هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على 10 ولايات
أعلنت الأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على 10 ولايات. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T10:07+0000
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الجزائر
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وحسب موقع "النهار"، ذكرت الأرصاد أن تساقط الأمطار سيستمر حتى الساعة الثالثة عصرا. وأشارت إلى أن كمية الأمطار المتوقعة تصل إلى 40 ملم محليا.
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الجزائر, أخبار المناخ في العالم

الجزائر... استمرار هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على 10 ولايات

10:07 GMT 27.05.2022
© AFP 2022 / HOCINE ZAOURARصورة جوية التقطت في 14 فبراير 2003 لشرفات قصبة الجزائر العاصمة
صورة جوية التقطت في 14 فبراير 2003 لشرفات قصبة الجزائر العاصمة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© AFP 2022 / HOCINE ZAOURAR
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أعلنت الأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على 10 ولايات.
وحسب موقع "النهار"، ذكرت الأرصاد أن تساقط الأمطار سيستمر حتى الساعة الثالثة عصرا.
وأشارت إلى أن كمية الأمطار المتوقعة تصل إلى 40 ملم محليا.

وأوضحت أن أماكن تساقط الأمطار على ولايات تيزي وزو، وهي بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق اهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، وسطيف.

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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:22 GMT
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