https://arabic.sputniknews.com/20220527/الجزائر-استمرار-هطول-الأمطار-الرعدية-الغزيرة-على-10-ولايات-1062760831.html
الجزائر... استمرار هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على 10 ولايات
الجزائر... استمرار هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على 10 ولايات
أعلنت الأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على 10 ولايات. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T10:07+0000
2022-05-27T10:07+0000
2022-05-27T10:07+0000
الجزائر
أخبار المناخ في العالم
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وحسب موقع "النهار"، ذكرت الأرصاد أن تساقط الأمطار سيستمر حتى الساعة الثالثة عصرا. وأشارت إلى أن كمية الأمطار المتوقعة تصل إلى 40 ملم محليا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار المناخ في العالم
الجزائر... استمرار هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على 10 ولايات
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أعلنت الأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على 10 ولايات.
وحسب موقع "النهار"
، ذكرت الأرصاد أن تساقط الأمطار سيستمر حتى الساعة الثالثة عصرا.
وأشارت إلى أن كمية الأمطار المتوقعة تصل إلى 40 ملم محليا.
وأوضحت أن أماكن تساقط الأمطار على ولايات تيزي وزو، وهي بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق اهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، وسطيف.