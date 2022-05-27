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https://arabic.sputniknews.com/20220527/الخيار-المخلل-يثر-جدلا-واسعا-بين-عشاق-الـ-برغر-1062767339.html
"الخيار المخلل" يثير جدلا واسعا بين عشاق الـ "برغر"
"الخيار المخلل" يثير جدلا واسعا بين عشاق الـ "برغر"
أدى استطلاع أجري أخيرا في بريطانيا حول مدى تفضيل عشاق البرغر لوجود الخيار المخلل داخل مكونات السندويتش، إلى الكشف عن دراسة أشارت إلى أسباب ذلك الجدل الذي استمر... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T12:28+0000
2022-05-27T12:30+0000
العالم
برجر
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جاءت هذه الدراسة بعد نقاش استمر لعقود بين عشاق الوجبات السريعة، والذي مفاده هل من الأفضل إزالة الخيار المخلل من البرغر أو تركه هناك؟ حيث وأخيرا، حسم العلماء الجدل بشكل نهائي، إذ وبحسب "ديلي ميل"، كشفت دراسة أن شرائح المخلل الخضراء تحسن بالفعل طعم السندويتش، حيث تخفف حموضة الخيار المخلل نكهة "أومامي" الغنية للحم، كما تضيف قرمشة مرضية.وخلص عالم الأغذية في جامعة أكسفورد البروفيسور تشارلز سبنس إلى أن إضافة الخيار المخلل "الجركين" يعزز مذاق البرغر ومظهره. ويأتي ذلك بعد أن كشف استطلاع أجراه سبنس أن 51% من البريطانيين يختارون إزالة الخيار الصغير من الكعكة، مشيرا إلى أن "المخللات هي بلا شك واحدة من أكثر الإضافات إثارة للجدل على البرغر، حيث يبدو أن الناس منقسمون في المنتصف إلى عشاق وكارهين".في حين سلط تقرير سبينس الضوء على عدد من الأسباب التي تجعل إضافة الخيار يزيد من "التجربة الحسية الجسدية عن طريق الفم" عند تناول البرغر، إذ تشير الأدلة إلى أن العناصر الحسية المختلفة، البصر، والصوت، والملمس، والذوق، والرائحة، تلعب جميعها أدوارا مختلفة للمستهلكين على اختلاف أذواقهم، ولكن في النهاية، يعد الاحتفاظ بالمخللات في البرغر أفضل طريقة لتحسين مذاقهم، حيث تكمل خصائصها الحسية مكونات البرغر الأخرى بشكل مثالي.ويتعارض هذا مع نتائج الاستطلاع الذي أجراه البروفيسور أيضًا، حيث قال أكثر من نصف المشاركين إنهم سيختارون إزالة الخيار المخلل، ويعود السبب الأكثر شيوعا لهذا القرار هو أنهم لا يحبون ذلك المذاق، وفقا لما ذكره 23% من المشاركين في الاستطلاع. في حين أشار 16% آخرون إلى أنهم لا يستمتعون بقوام الخضار، وقال 4% إنهم لم يجربوا المخللات أبدًا ولكنهم لا يحبون فكرة وجودها، فيما أوضح 12% أنهم يحبون تناول الخيار بمفرده.وبناء على تلك الدراسة، فإن 37% ممن تتراوح أعمارهم بين 35 و 54 عاما، قالوا إنهم يفضلون تناول البرغر متضمنا الخيار المخلل، في حين أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 هم أقل تفضيلا لذلك المذاق.ووفقا للبروفيسور سبنس، فإن حموضة الخيار تساعد في الوصول إلى نكهات البرغر الغنية بـ "الأومامي" وهي نكهة تميل للملوحة، إضافة إلى أنها توازن النكهات المتباينة، كما يتناقض قوام المخللات بشكل جيد مع بقية مكونات البرغر مما يؤدي إلى نكهة "لاذعة" أكثر جاذبية.وإضافة إلى الألوان الجذابة للعين، خلص البروفيسور أيضا إلى أن القرمشة القوية التي يضيفها الخيار المخلل "الجركين" إلى المذاق تساعد على تحفيز حاسة التذوق في الفم، مما يجعل تجربة تناول البرغر أكثر إرضاء.
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العالم, برجر, همبرجر

"الخيار المخلل" يثير جدلا واسعا بين عشاق الـ "برغر"

12:28 GMT 27.05.2022 (تم التحديث: 12:30 GMT 27.05.2022)
© flickr.com / chichachaبرغر
برغر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© flickr.com / chichacha
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أدى استطلاع أجري أخيرا في بريطانيا حول مدى تفضيل عشاق البرغر لوجود الخيار المخلل داخل مكونات السندويتش، إلى الكشف عن دراسة أشارت إلى أسباب ذلك الجدل الذي استمر لعقود.
جاءت هذه الدراسة بعد نقاش استمر لعقود بين عشاق الوجبات السريعة، والذي مفاده هل من الأفضل إزالة الخيار المخلل من البرغر أو تركه هناك؟ حيث وأخيرا، حسم العلماء الجدل بشكل نهائي، إذ وبحسب "ديلي ميل"، كشفت دراسة أن شرائح المخلل الخضراء تحسن بالفعل طعم السندويتش، حيث تخفف حموضة الخيار المخلل نكهة "أومامي" الغنية للحم، كما تضيف قرمشة مرضية.
وخلص عالم الأغذية في جامعة أكسفورد البروفيسور تشارلز سبنس إلى أن إضافة الخيار المخلل "الجركين" يعزز مذاق البرغر ومظهره. ويأتي ذلك بعد أن كشف استطلاع أجراه سبنس أن 51% من البريطانيين يختارون إزالة الخيار الصغير من الكعكة، مشيرا إلى أن "المخللات هي بلا شك واحدة من أكثر الإضافات إثارة للجدل على البرغر، حيث يبدو أن الناس منقسمون في المنتصف إلى عشاق وكارهين".
في حين سلط تقرير سبينس الضوء على عدد من الأسباب التي تجعل إضافة الخيار يزيد من "التجربة الحسية الجسدية عن طريق الفم" عند تناول البرغر، إذ تشير الأدلة إلى أن العناصر الحسية المختلفة، البصر، والصوت، والملمس، والذوق، والرائحة، تلعب جميعها أدوارا مختلفة للمستهلكين على اختلاف أذواقهم، ولكن في النهاية، يعد الاحتفاظ بالمخللات في البرغر أفضل طريقة لتحسين مذاقهم، حيث تكمل خصائصها الحسية مكونات البرغر الأخرى بشكل مثالي.
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ويتعارض هذا مع نتائج الاستطلاع الذي أجراه البروفيسور أيضًا، حيث قال أكثر من نصف المشاركين إنهم سيختارون إزالة الخيار المخلل، ويعود السبب الأكثر شيوعا لهذا القرار هو أنهم لا يحبون ذلك المذاق، وفقا لما ذكره 23% من المشاركين في الاستطلاع. في حين أشار 16% آخرون إلى أنهم لا يستمتعون بقوام الخضار، وقال 4% إنهم لم يجربوا المخللات أبدًا ولكنهم لا يحبون فكرة وجودها، فيما أوضح 12% أنهم يحبون تناول الخيار بمفرده.
وبناء على تلك الدراسة، فإن 37% ممن تتراوح أعمارهم بين 35 و 54 عاما، قالوا إنهم يفضلون تناول البرغر متضمنا الخيار المخلل، في حين أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 هم أقل تفضيلا لذلك المذاق.
ووفقا للبروفيسور سبنس، فإن حموضة الخيار تساعد في الوصول إلى نكهات البرغر الغنية بـ "الأومامي" وهي نكهة تميل للملوحة، إضافة إلى أنها توازن النكهات المتباينة، كما يتناقض قوام المخللات بشكل جيد مع بقية مكونات البرغر مما يؤدي إلى نكهة "لاذعة" أكثر جاذبية.
وإضافة إلى الألوان الجذابة للعين، خلص البروفيسور أيضا إلى أن القرمشة القوية التي يضيفها الخيار المخلل "الجركين" إلى المذاق تساعد على تحفيز حاسة التذوق في الفم، مما يجعل تجربة تناول البرغر أكثر إرضاء.
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