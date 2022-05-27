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الدفاع البيلاروسية: احتمال تشكيل وحدات دفاع شعبي في البلاد
الدفاع البيلاروسية: احتمال تشكيل وحدات دفاع شعبي في البلاد
صرح وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم الجمعة، أن هناك احتمالا لتشكيل وحدات دفاع شعبي في بيلاروس، بعد إقرار هذه المسألة على المستوى التشريعي. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T14:47+0000
2022-05-27T14:47+0000
العالم
بيلاروس
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مينسك - سبوتنيك. وأوردت قناة "تليغرام" الرسمية الخاصة بوزارة الدفاع البيلاروسية، في تقرير فيديو لها مقتطفاً مما قاله فيكتور خرينين، خلال كلمة في دورة تدريب للقادة عقدت تحت عنوان "الأمن العسكري والدفاع عن الدولة" يشارك فيها المحافظون ورؤساء مراكز التجنيد في المقاطعات والعاصمة مينسك: "قام القائد الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع يوم أمس، بتخصيص مهمة تتضمن من بين أمور أخرى مهمة تشكيل وحدات الدفاع الشعبي في بلدنا. ونحن نرى أن هذه المسألة، تعتبر بالفعل، ضرورية جداً بالنسبة لنا. والأمر الأهم هو أن لدينا ما هو مطلوب لتحقيق ذلك: أفراد وأسلحة".ووفقا لوزير الدفاع البيلاروسي، يجب أن تجري مناقشة هذه المسألة مع محافظي المقاطعات البيلاروسية، وإقرار ما هو مطلوب عن طريق اتخاذ قانون خاص، وهذا من شأنه أن يزيد من عدد المدافعين عن الوطن بعد ذلك بمقدار أضعاف.وأكد وزير الدفاع البيلاروسي أن هذا يعد أمراً مهماً في الوقت الراهن، حيث من المهم أن نتمكن بطريقة سلمية من تأكيد عدم فائدة المحاولات الهادفة إلى المساس بمصالحنا لأن ردنا سيكون مناسباً.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الدفاع-البيلاروسية-وحدات-في-القوات-المسلحة-تزيد-استعدادها-القتالي-لاستبعاد-هجوم-مفاجئ-1059107772.html
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العالم, بيلاروس

الدفاع البيلاروسية: احتمال تشكيل وحدات دفاع شعبي في البلاد

14:47 GMT 27.05.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصورتدريبات "الأخوة الدائمة 2020"، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل "لوسفيدو" بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020
تدريبات الأخوة الدائمة 2020، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل لوسفيدو بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko
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صرح وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم الجمعة، أن هناك احتمالا لتشكيل وحدات دفاع شعبي في بيلاروس، بعد إقرار هذه المسألة على المستوى التشريعي.
مينسك - سبوتنيك. وأوردت قناة "تليغرام" الرسمية الخاصة بوزارة الدفاع البيلاروسية، في تقرير فيديو لها مقتطفاً مما قاله فيكتور خرينين، خلال كلمة في دورة تدريب للقادة عقدت تحت عنوان "الأمن العسكري والدفاع عن الدولة" يشارك فيها المحافظون ورؤساء مراكز التجنيد في المقاطعات والعاصمة مينسك: "قام القائد الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع يوم أمس، بتخصيص مهمة تتضمن من بين أمور أخرى مهمة تشكيل وحدات الدفاع الشعبي في بلدنا. ونحن نرى أن هذه المسألة، تعتبر بالفعل، ضرورية جداً بالنسبة لنا. والأمر الأهم هو أن لدينا ما هو مطلوب لتحقيق ذلك: أفراد وأسلحة".
ووفقا لوزير الدفاع البيلاروسي، يجب أن تجري مناقشة هذه المسألة مع محافظي المقاطعات البيلاروسية، وإقرار ما هو مطلوب عن طريق اتخاذ قانون خاص، وهذا من شأنه أن يزيد من عدد المدافعين عن الوطن بعد ذلك بمقدار أضعاف.
وأكد وزير الدفاع البيلاروسي أن هذا يعد أمراً مهماً في الوقت الراهن، حيث من المهم أن نتمكن بطريقة سلمية من تأكيد عدم فائدة المحاولات الهادفة إلى المساس بمصالحنا لأن ردنا سيكون مناسباً.
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