https://arabic.sputniknews.com/20220527/الدفاع-الروسية-تعلن-وجود-معلومات-حول-10-مشاريع-أمريكية-في-أوكرانيا-يتم-العمل-فيها-لنشر-الأمراض--1062773172.html

الدفاع الروسية تعلن وجود معلومات حول 10 مشاريع أمريكية في أوكرانيا يتم العمل فيها لنشر الأمراض

الدفاع الروسية تعلن وجود معلومات حول 10 مشاريع أمريكية في أوكرانيا يتم العمل فيها لنشر الأمراض

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، على وجود معلومات حول 10 مشاريع أمريكية في أوكرانيا حيث يتم العمل على نشر الأمراض والعدوى شديدة الخطورة. 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T13:46+0000

2022-05-27T13:46+0000

2022-05-27T14:12+0000

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وأعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، أن التقارير التي أرسلتها أوكرانيا إلى الأمم المتحدة، والتي تفيد بعدم وجود برنامج بيولوجي عسكري في البلاد، تتعارض مع التصريحات الأخيرة لممثل الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وقال كيريلوف في إحاطة إعلامية: "ذكرت أوكرانيا في هذه التقارير عن الفترة من 2016 إلى 2020، أن "حكومة أوكرانيا لم تجر ولا تقوم بأي أنشطة هجومية ودفاعية في إطار برامج البحث والتطوير البيولوجي. وليس لدى حكومة أوكرانيا أي معلومات حول مثل هذه الأنشطة التي قام بها الاتحاد السوفياتي السابق على أراضي أوكرانيا منذ 1 يناير 1946".وأشار إلى أن هذا يتناقض مع البيان الذي أدلى به نائب الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لويس غيتير في 20 أيار/مايو 2022، بأن المساعدة المقدمة إلى كييف تهدف إلى "تقليل المخاطر البيولوجية والبيطرية، فضلاً عن تأمين المخزونات غير القانونية من الأسلحة البيولوجية المتبقية من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ".جدير بالذكر، أن القوات الروسية، وفي إطار عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تمكنت من الحصول على وثائق هامة وخطيرة، حول نشاط المختبرات العسكرية البيولوجية الأمريكية على أراضي هذا البلد.

https://arabic.sputniknews.com/20220512/روسيا-توجه-مجهر-مجلس-الأمن-نحو-الأنشطة-البيولوجية-الأمريكية-في-أوكرانيا-1062160207.html

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