https://arabic.sputniknews.com/20220527/الدفاع-الروسية-روسيا-تسلم-أكثر-من-23-ألف-طن-من-المساعدات-الإنسانية-لأوكرانيا-1062785708.html

الدفاع الروسية: روسيا تسلم أكثر من 23 ألف طن من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا

الدفاع الروسية: روسيا تسلم أكثر من 23 ألف طن من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، أن روسيا سلمت بالفعل أكثر من 23 ألف طن من المساعدات الإنسانية... 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T19:34+0000

2022-05-27T19:34+0000

2022-05-27T19:34+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

مساعدات إنسانية روسية

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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، خلال إحاطة إعلامية: "اعتبارا من 2 آذار/مارس 2022، سلمت روسيا الاتحادية بالفعل 23346.9 طن من المواد الضرورية والأغذية والأدوية والإمدادات الطبية إلى أوكرانيا، ونفذت 1061 عملاً إنسانياً".وأشار ميزينتسيف، إلى أنه تم تنفيذ سبعة أعمال إنسانية خلال الـ24 ساعة الماضية، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خاركوف وخيرسون، تم خلالها نقل 415.6 طن من المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين.وأضاف ميزينتسيف، بأنه تم اليوم الجمعة، تنظيم ستة أنشطة إنسانية في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وخاركوف وزابوروجيه، حيث تم نقل 277.4 طن من الضروريات والمواد الغذائية إلى السكان.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

https://arabic.sputniknews.com/20220401/الدفاع-الروسية-روسيا-تسلم-لأوكرانيا-أكثر-من-7-آلاف-طن-من-المساعدات-الإنسانية-1060750747.html

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روسيا, مساعدات إنسانية روسية