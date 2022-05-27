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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/الرئيس-الأوكراني-الأسبق-بلادنا-قد-تندمج-مع-بولندا-وإمداد-كييف-بالأسلحة-لن-يستمر-إلى-الأبد-1062784772.html
الرئيس الأوكراني الأسبق: بلادنا قد تندمج مع بولندا... وإمداد كييف بالأسلحة لن يستمر إلى الأبد
الرئيس الأوكراني الأسبق: بلادنا قد تندمج مع بولندا... وإمداد كييف بالأسلحة لن يستمر إلى الأبد
أعلن الرئيس الأوكراني الأسبق، فيكتور يانوكوفيتش، اليوم الجمعة، أن دولة أوكرانيا مهددة بالدمار الشامل، مؤكدا أن إمداد كييف بالسلاح لن يستمر إلى الأبد وأنها... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T18:49+0000
2022-05-27T18:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وكتب يانوكوفيتش على "فيسبوك": "مهما كان مؤلمًا بالنسبة لي أن أكتب عن هذا اليوم، فإن دولة أوكرانيا في خطر شديد. إنها في خطر الإبادة الكاملة. في الوقت نفسه، لا نتحدث فقط عن مخاطر فقدان مساحات شاسعة في جنوب وشرق البلاد".وأضاف يانوكوفيتش: "يهدد التقارب الحالي مع بولندا بأن أوكرانيا قد تضطر للاندماج معها بالفعل، حيث يوجد تهديد بعدم قدرتها الاقتصادية على الدفاع عن سيادتها. سيكون هذا نتيجة واقعية الحلم الأوروبي، الذي من أجله زُعم أن الشعب الأوكراني ذهب إلى ميدانهم الأخير".وفقا ليانوكوفيتش، "في كل من أوروبا والولايات المتحدة، تدعم القوى السياسية الحاكمة نظاما أو آخر، انطلاقا من مصالحها الخاصة"، والسبب الرئيسي هو "عدم خسارة أصوات الناخبين".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/بلومبرغ-الاتحاد-الأوروبي-يعفي-أكبر-خط-نفطي-في-العالم-من-العقوبات-بانتظار-إبرام-صفقة-1062768142.html
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العالم

الرئيس الأوكراني الأسبق: بلادنا قد تندمج مع بولندا... وإمداد كييف بالأسلحة لن يستمر إلى الأبد

18:49 GMT 27.05.2022
© Sputnik . Grigorij Vasilenkoفيكتور يانوكوفيتش
فيكتور يانوكوفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Grigorij Vasilenko
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أعلن الرئيس الأوكراني الأسبق، فيكتور يانوكوفيتش، اليوم الجمعة، أن دولة أوكرانيا مهددة بالدمار الشامل، مؤكدا أن إمداد كييف بالسلاح لن يستمر إلى الأبد وأنها ستضطر للجلوس مع روسيا على طاولة المفاوضات.
موسكو - سبوتنيك. وكتب يانوكوفيتش على "فيسبوك": "مهما كان مؤلمًا بالنسبة لي أن أكتب عن هذا اليوم، فإن دولة أوكرانيا في خطر شديد. إنها في خطر الإبادة الكاملة. في الوقت نفسه، لا نتحدث فقط عن مخاطر فقدان مساحات شاسعة في جنوب وشرق البلاد".
وأضاف يانوكوفيتش: "يهدد التقارب الحالي مع بولندا بأن أوكرانيا قد تضطر للاندماج معها بالفعل، حيث يوجد تهديد بعدم قدرتها الاقتصادية على الدفاع عن سيادتها. سيكون هذا نتيجة واقعية الحلم الأوروبي، الذي من أجله زُعم أن الشعب الأوكراني ذهب إلى ميدانهم الأخير".

"أما بالنسبة لروسيا، فسيتعين على أوكرانيا الجلوس معها على طاولة المفاوضات. سوف يدفعها الغرب والولايات المتحدة إلى هذا أيضًا. لا شيء يمكن أن يدوم إلى الأبد، وإمداد أوكرانيا بالأسلحة في هذه الحالة ليس استثناءً".

فيكتور يانوكوفيتش
الرئيس الأوكراني الأسبق
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وفقا ليانوكوفيتش، "في كل من أوروبا والولايات المتحدة، تدعم القوى السياسية الحاكمة نظاما أو آخر، انطلاقا من مصالحها الخاصة"، والسبب الرئيسي هو "عدم خسارة أصوات الناخبين".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:51 GMT
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