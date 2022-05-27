https://arabic.sputniknews.com/20220527/الرئيس-الأوكراني-الأسبق-بلادنا-قد-تندمج-مع-بولندا-وإمداد-كييف-بالأسلحة-لن-يستمر-إلى-الأبد-1062784772.html

الرئيس الأوكراني الأسبق: بلادنا قد تندمج مع بولندا... وإمداد كييف بالأسلحة لن يستمر إلى الأبد

الرئيس الأوكراني الأسبق: بلادنا قد تندمج مع بولندا... وإمداد كييف بالأسلحة لن يستمر إلى الأبد

أعلن الرئيس الأوكراني الأسبق، فيكتور يانوكوفيتش، اليوم الجمعة، أن دولة أوكرانيا مهددة بالدمار الشامل، مؤكدا أن إمداد كييف بالسلاح لن يستمر إلى الأبد وأنها... 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T18:49+0000

2022-05-27T18:49+0000

2022-05-27T18:49+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102241/84/1022418418_0:0:2543:1430_1920x0_80_0_0_c4175a4148ebbd04c4e90d2886e3e6b9.jpg

موسكو - سبوتنيك. وكتب يانوكوفيتش على "فيسبوك": "مهما كان مؤلمًا بالنسبة لي أن أكتب عن هذا اليوم، فإن دولة أوكرانيا في خطر شديد. إنها في خطر الإبادة الكاملة. في الوقت نفسه، لا نتحدث فقط عن مخاطر فقدان مساحات شاسعة في جنوب وشرق البلاد".وأضاف يانوكوفيتش: "يهدد التقارب الحالي مع بولندا بأن أوكرانيا قد تضطر للاندماج معها بالفعل، حيث يوجد تهديد بعدم قدرتها الاقتصادية على الدفاع عن سيادتها. سيكون هذا نتيجة واقعية الحلم الأوروبي، الذي من أجله زُعم أن الشعب الأوكراني ذهب إلى ميدانهم الأخير".وفقا ليانوكوفيتش، "في كل من أوروبا والولايات المتحدة، تدعم القوى السياسية الحاكمة نظاما أو آخر، انطلاقا من مصالحها الخاصة"، والسبب الرئيسي هو "عدم خسارة أصوات الناخبين".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220527/بلومبرغ-الاتحاد-الأوروبي-يعفي-أكبر-خط-نفطي-في-العالم-من-العقوبات-بانتظار-إبرام-صفقة-1062768142.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم