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https://arabic.sputniknews.com/20220527/الرئيس-البولندي-يستقبل-عبد-الله-بن-زايد-في-وارسو-1062757669.html
الرئيس البولندي يستقبل عبد الله بن زايد في وارسو
الرئيس البولندي يستقبل عبد الله بن زايد في وارسو
استقبل الرئيس البولندي إندجي دودا في وارسو، اليوم الجمعة، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T08:47+0000
2022-05-27T08:47+0000
العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
منتخب بولندا
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ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، تضمن اللقاء بحث فرص تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وبولندا في المجالات كافة.وتناولت المباحثات أيضا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الدولية المبذولة لإيجاد تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا.وأشار الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع بولندا في مختلف المجالات في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/الخارجية-الروسية-الحقائق-تشير-إلى-أن-بولندا-لديها-خطط-للتوسع-في-أوكرانيا-1062692065.html
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العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, منتخب بولندا

الرئيس البولندي يستقبل عبد الله بن زايد في وارسو

08:47 GMT 27.05.2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الذهاب إلى بنك الصور وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، 26 يونيو/ حزيران 2019
 وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، 26 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov
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استقبل الرئيس البولندي إندجي دودا في وارسو، اليوم الجمعة، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، تضمن اللقاء بحث فرص تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وبولندا في المجالات كافة.

وتناولت المباحثات أيضا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الدولية المبذولة لإيجاد تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
الخارجية الروسية: الحقائق تشير إلى أن بولندا لديها خطط للتوسع في أوكرانيا
25 مايو, 12:44 GMT
وأشار الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع بولندا في مختلف المجالات في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين.
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