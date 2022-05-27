https://arabic.sputniknews.com/20220527/الرئيس-البولندي-يستقبل-عبد-الله-بن-زايد-في-وارسو-1062757669.html

الرئيس البولندي يستقبل عبد الله بن زايد في وارسو

الرئيس البولندي يستقبل عبد الله بن زايد في وارسو

استقبل الرئيس البولندي إندجي دودا في وارسو، اليوم الجمعة، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي. 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T08:47+0000

2022-05-27T08:47+0000

2022-05-27T08:47+0000

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ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، تضمن اللقاء بحث فرص تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وبولندا في المجالات كافة.وتناولت المباحثات أيضا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الدولية المبذولة لإيجاد تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا.وأشار الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع بولندا في مختلف المجالات في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين.

https://arabic.sputniknews.com/20220525/الخارجية-الروسية-الحقائق-تشير-إلى-أن-بولندا-لديها-خطط-للتوسع-في-أوكرانيا-1062692065.html

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