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الرئيس بوتين يعين سفراء جدد في الجزائر والمغرب
الرئيس بوتين يعين سفراء جدد في الجزائر والمغرب
نشرت بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا، اليوم الجمعة، مرسوما للرئيس بوتين بتعيين سفراء جدد في عدد من الدول العربية والأجنبية. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T12:38+0000
2022-05-27T12:38+0000
روسيا
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وذكر المرسوم الصادر عن الرئاسة الروسية بتاريخ 27 مايو/ أيار 2022 رقم 321 بتعيين السفير فاليريان شوفايفا سفيرا فوق العادة لروسيا في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بعد إقالته من منصبه كسفير في المملكة المغربية.كما تضمنت النشرة مرسوما آخر بتاريخ 27 مايو/ أيار 2022، رقم 320، يفيد بتعيين فلاديمير بايباكوف سفيرا لروسيا بدلا من السفير شوفايف في المملكة المغربية. وولد فاليريان شوفايف عام 1955، وتخرج من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية (MGIMO)، وتدرج في السلك الدبلوماسي منذ عام 1977، حيث شغل مناصب مختلفة في المكتب المركزي بوزارة الخارجية، بما في ذلك منصب نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.أما السفير فلاديمير بايباكوف ولد عام 1958، تخرج من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، وشغل مناصب مختلفة في السلك الدبلوماسي، بما في ذلك عمل مستشارا أولا في السفارة الروسية في الولايات المتحدة، وكذلك رئيس القسم ونائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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الرئيس بوتين يعين سفراء جدد في الجزائر والمغرب

12:38 GMT 27.05.2022
© Sputnik . Valeriy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Valeriy Belousov
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نشرت بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا، اليوم الجمعة، مرسوما للرئيس بوتين بتعيين سفراء جدد في عدد من الدول العربية والأجنبية.
وذكر المرسوم الصادر عن الرئاسة الروسية بتاريخ 27 مايو/ أيار 2022 رقم 321 بتعيين السفير فاليريان شوفايفا سفيرا فوق العادة لروسيا في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بعد إقالته من منصبه كسفير في المملكة المغربية.
كما تضمنت النشرة مرسوما آخر بتاريخ 27 مايو/ أيار 2022، رقم 320، يفيد بتعيين فلاديمير بايباكوف سفيرا لروسيا بدلا من السفير شوفايف في المملكة المغربية.
وولد فاليريان شوفايف عام 1955، وتخرج من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية (MGIMO)، وتدرج في السلك الدبلوماسي منذ عام 1977، حيث شغل مناصب مختلفة في المكتب المركزي بوزارة الخارجية، بما في ذلك منصب نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أما السفير فلاديمير بايباكوف ولد عام 1958، تخرج من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، وشغل مناصب مختلفة في السلك الدبلوماسي، بما في ذلك عمل مستشارا أولا في السفارة الروسية في الولايات المتحدة، وكذلك رئيس القسم ونائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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