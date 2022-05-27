https://arabic.sputniknews.com/20220527/الصحة-العالمية-جدري-القرود-ليس-شديد-العدوى-ولا-حاجة-للتلقيح-الشامل-1062764513.html

الصحة العالمية: جدري القرود ليس شديد العدوى ولا حاجة للتلقيح الشامل

الصحة العالمية: جدري القرود ليس شديد العدوى ولا حاجة للتلقيح الشامل

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الأولوية يجب أن تكون لاحتواء جدري القرود في البلدان غير الموبوءة، ويمكن القيام بذلك من خلال إجراءات سريعة. 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T11:30+0000

2022-05-27T11:30+0000

2022-05-27T11:30+0000

العالم

منظمة الصحة العالمية

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ونوهت منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى إنه لا توجد حاجة للتلقيح الشامل أو التحصين الشامل ضد الفيروس، حتى مع تزايد حالات الإصابة بجدري القرود في العديد من البلدان.وأشار الخبراء إلى أن جدري القرود ليس شديد العدوى، ولا ينتشر الفيروس إلا من خلال الاتصال الوثيق، أي ملامسة الجلد للجلد مع الشخص المصاب، وفي مثل هذا السيناريو يمكن احتواء الفيروس من خلال إجراءات سريعة، بحسب موقع "livemint".وقالت سيلفي برياند، مديرة منظمة الصحة العالمية للتأهب للمخاطر المعدية العالمية في إحاطة فنية للدول الأعضاء في الجمعية السنوية لوكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة: "نعتقد أننا إذا وضعنا الإجراءات الصحيحة في مكانها الصحيح الآن يمكننا احتواءها بسهولة".وتم الإبلاغ عن تلك المعلومات في بعض البلدان غير الموبوءة، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وأستراليا وكندا والنمسا وجزر الكناري وإسرائيل وسويسرا.وشددت المنظمة على أن هناك فرصة سانحة لمنع المزيد من الانتشار، وحثت عامة الناس على عدم القلق لأنه أبطأ بكثير من الفيروسات الأخرى مثل فيروس كورونا.وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية إنه لا توجد حاجة للتلقيح الشامل في الوقت الحالي، ولكن يمكن التوجه للتطعيم المستهدف عند توفره لكل من خالط المصابين عن قرب.

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العالم, منظمة الصحة العالمية