https://arabic.sputniknews.com/20220527/الصليب-الأحمر-يطلب-أكثر-من-300-مليون-دولار-لمساعداته-في-أوكرانيا-1062766015.html
الصليب الأحمر يطلب أكثر من 300 مليون دولار لمساعداته في أوكرانيا
الصليب الأحمر يطلب أكثر من 300 مليون دولار لمساعداته في أوكرانيا
طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأكثر من 300 مليون دولار لمساعداتها الإنسانية في أوكرانيا. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T11:57+0000
2022-05-27T11:57+0000
2022-05-27T11:57+0000
الصليب الأحمر
أخبار أوكرانيا
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موسكو-سبوتنيك. ووفقا لتصريحات أدلت بها المتحدثة باسم بعثة اللجنة الدولية في موسكو، غالينا بالزاموفا، لـ "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر طلبت 312 مليون دولار لمساعدة الأشخاص المتضررين من النزاع الأوكراني، مع إمكانية زيادة المبلغ المطلوب.وقالت: "يبلغ طلب اللجنة الدولية لتمويل عملية مساعدة الأشخاص المتضررين من النزاع في أوكرانيا نحو 312 مليون دولار، ومع ذلك، في هذه المرحلة نجد صعوبة في تحديد المبلغ المطلوب بالضبط لعملياتنا الإنسانية".وأضافت بالزاموفا أنه بعد التصعيد الأخير في أوكرانيا، وسّع ممثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجودهم وأنشطتهم بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، "بالنظر إلى أن الأشخاص المتضررين من النزاع، الذي بدأ في أوكرانيا في عام 2014، في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمواد اللازمة لإعادة بناء المساكن وإصلاحها وغير ذلك الكثير".يشار إلى أن روسيا كانت قد شنت عملية عسكرية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية، فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية إن العملية الخاصة تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط.ووفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، فقد غادر أكثر من 6.6 مليون شخص أوكرانيا بالفعل إلى البلدان المجاورة منذ بدء الأعمال العدائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/كيف-يساعد-الصليب-الأحمر-الروسي-اللاجئين-من-أوكرانيا-وإقليم-دونباس-1062253149.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الصليب الأحمر, أخبار أوكرانيا
الصليب الأحمر يطلب أكثر من 300 مليون دولار لمساعداته في أوكرانيا
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طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأكثر من 300 مليون دولار لمساعداتها الإنسانية في أوكرانيا.
موسكو-سبوتنيك. ووفقا لتصريحات أدلت بها المتحدثة باسم بعثة اللجنة الدولية في موسكو، غالينا بالزاموفا، لـ "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر طلبت 312 مليون دولار لمساعدة الأشخاص
المتضررين من النزاع الأوكراني، مع إمكانية زيادة المبلغ المطلوب.
وقالت: "يبلغ طلب اللجنة الدولية لتمويل عملية مساعدة الأشخاص المتضررين من النزاع في أوكرانيا نحو 312 مليون دولار، ومع ذلك، في هذه المرحلة نجد صعوبة في تحديد المبلغ المطلوب بالضبط لعملياتنا الإنسانية".
وأضافت بالزاموفا أنه بعد التصعيد الأخير في أوكرانيا
، وسّع ممثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجودهم وأنشطتهم بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، "بالنظر إلى أن الأشخاص المتضررين من النزاع، الذي بدأ في أوكرانيا في عام 2014، في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمواد اللازمة لإعادة بناء المساكن وإصلاحها وغير ذلك الكثير".
وقالت المتحدثة أيضًا إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لها مكاتب في دونيتسك ولوغانسك، مضيفة أن المنظمة تحافظ على الحوار مع جميع الأطراف للوصول إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة في المناطق المتضررة.
يشار إلى أن روسيا كانت قد شنت عملية عسكرية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية، فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية إن العملية الخاصة تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط.
ووفقًا لوكالة الأمم المتحدة
للاجئين، فقد غادر أكثر من 6.6 مليون شخص أوكرانيا بالفعل إلى البلدان المجاورة منذ بدء الأعمال العدائية.