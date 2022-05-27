عربي
دونيتسك: من المحتمل أن يواجه المرتزقة البريطانيون والمغاربة حكم الإعدام
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/الصين-ينبغي-على-أمريكا-ألا-تشاهد-النيران-من-مسافة-بعيدة-فيما-يخص-الأزمة-الأوكرانية-ولا-تشعل-اللهب-1062774026.html
الصين: ينبغي على أمريكا ألا تشاهد النيران من مسافة بعيدة فيما يخص الأزمة الأوكرانية ولا تشعل اللهب
الصين: ينبغي على أمريكا ألا تشاهد النيران من مسافة بعيدة فيما يخص الأزمة الأوكرانية ولا تشعل اللهب
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أنه يجب على أمريكا أن تفكر بجدية في مسؤوليتها الواجبة ‏في الأزمة الأوكرانية، وإجراء محادثات شاملة مع روسيا.‏ 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T14:24+0000
2022-05-27T14:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الصين
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1062774001_0:23:1770:1018_1920x0_80_0_0_20368cd7310af4df7c9d49e5e15f948e.jpg
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "لا ينبغي على أمريكا أن تشاهد النار مشتعلة من مسافة بعيدة، ناهيك عن إشعال اللهب".كما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن "تعريف أمريكا لمفهوم "المنافسة" ليس "منافسة مسؤولة"، وإنما قمع واحتواء بلا ضمير".وطالب أن تدعم أمريكا بقوة النظام الدولي الذي يدعمه القانون الدولي، وأن تدافع عن القواعد الأساسية للعلاقات الدولية على أساس مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مضيفا أن "الطريقة الأمريكية في انتقاء القواعد الدولية كما تراه مناسبا تجلب عدم الاستقرار إلى النظام الدولي".وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبينغ، قال خلال إحاطة إعلامية، اليوم الجمعة، ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بيلنكن، أن "الصين تشكل أخطر تحد للنظام العالمي على المدى البعيد" هو تشويه للحقيقة، مؤكدا أن "الصين كانت دائما وستظل المدافع عن النظام الدولي".وشدد على أن خطاب وزير الخارجية بلينكن، أمس الخميس، "ينشر معلومات كاذبة"، ويضخم "التهديد الصيني"، ويشوه عمدا السياسة الخارجية والداخلية للصين من أجل "تقييد تنمية الصين".وتشهد العلاقات بين أمريكا والصين توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.ووجهت الصين في وقت سابق، تحذيرا إلى واشنطن، دعتها خلاله إلى توخي الحذر أثناء الإدلاء بتصريحات تتعلق بتايوان، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده مستعدة للتدخل عسكريا في تايون، في حال تعرضها "للغزو من جانب الصين".
https://arabic.sputniknews.com/20220306/الصين-تحذر-أمريكا-من-صب-الزيت-على-النار-في-أوكرانيا-1059529491.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1062774001_0:0:1572:1179_1920x0_80_0_0_ac0f848b44800a1f2533e1a71d11f0cf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

الصين: ينبغي على أمريكا ألا تشاهد النيران من مسافة بعيدة فيما يخص الأزمة الأوكرانية ولا تشعل اللهب

14:24 GMT 27.05.2022 (تم التحديث: 14:25 GMT 27.05.2022)
© AFP 2022 / GREG BAKERالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين
© AFP 2022 / GREG BAKER
تابعنا عبرTelegram
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أنه يجب على أمريكا أن تفكر بجدية في مسؤوليتها الواجبة ‏في الأزمة الأوكرانية، وإجراء محادثات شاملة مع روسيا.‏
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "لا ينبغي على أمريكا أن تشاهد النار مشتعلة من مسافة بعيدة، ناهيك عن إشعال اللهب".

ولفت وينبين إلى أنه "من بين أكثر من 190 دولة عضو في الأمم المتحدة، رفضت أكثر من 140 دولة تضم أكثر من 6 مليارات شخص لاختيار موقف، أو رؤية مواجهة تكتلية بشأن الأزمة الأوكرانية".

كما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن "تعريف أمريكا لمفهوم "المنافسة" ليس "منافسة مسؤولة"، وإنما قمع واحتواء بلا ضمير".
وطالب أن تدعم أمريكا بقوة النظام الدولي الذي يدعمه القانون الدولي، وأن تدافع عن القواعد الأساسية للعلاقات الدولية على أساس مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مضيفا أن "الطريقة الأمريكية في انتقاء القواعد الدولية كما تراه مناسبا تجلب عدم الاستقرار إلى النظام الدولي".
وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبينغ، قال خلال إحاطة إعلامية، اليوم الجمعة، ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بيلنكن، أن "الصين تشكل أخطر تحد للنظام العالمي على المدى البعيد" هو تشويه للحقيقة، مؤكدا أن "الصين كانت دائما وستظل المدافع عن النظام الدولي".
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الصين تحذر أمريكا من "صب الزيت على النار" في أوكرانيا
6 مارس, 11:20 GMT
وشدد على أن خطاب وزير الخارجية بلينكن، أمس الخميس، "ينشر معلومات كاذبة"، ويضخم "التهديد الصيني"، ويشوه عمدا السياسة الخارجية والداخلية للصين من أجل "تقييد تنمية الصين".
وتشهد العلاقات بين أمريكا والصين توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
ووجهت الصين في وقت سابق، تحذيرا إلى واشنطن، دعتها خلاله إلى توخي الحذر أثناء الإدلاء بتصريحات تتعلق بتايوان، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده مستعدة للتدخل عسكريا في تايون، في حال تعرضها "للغزو من جانب الصين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала