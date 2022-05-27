https://arabic.sputniknews.com/20220527/الصين-ينبغي-على-أمريكا-ألا-تشاهد-النيران-من-مسافة-بعيدة-فيما-يخص-الأزمة-الأوكرانية-ولا-تشعل-اللهب-1062774026.html

الصين: ينبغي على أمريكا ألا تشاهد النيران من مسافة بعيدة فيما يخص الأزمة الأوكرانية ولا تشعل اللهب

الصين: ينبغي على أمريكا ألا تشاهد النيران من مسافة بعيدة فيما يخص الأزمة الأوكرانية ولا تشعل اللهب

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أنه يجب على أمريكا أن تفكر بجدية في مسؤوليتها الواجبة ‏في الأزمة الأوكرانية، وإجراء محادثات شاملة مع روسيا.‏ 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T14:24+0000

2022-05-27T14:24+0000

2022-05-27T14:25+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

الصين

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1062774001_0:23:1770:1018_1920x0_80_0_0_20368cd7310af4df7c9d49e5e15f948e.jpg

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "لا ينبغي على أمريكا أن تشاهد النار مشتعلة من مسافة بعيدة، ناهيك عن إشعال اللهب".كما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن "تعريف أمريكا لمفهوم "المنافسة" ليس "منافسة مسؤولة"، وإنما قمع واحتواء بلا ضمير".وطالب أن تدعم أمريكا بقوة النظام الدولي الذي يدعمه القانون الدولي، وأن تدافع عن القواعد الأساسية للعلاقات الدولية على أساس مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مضيفا أن "الطريقة الأمريكية في انتقاء القواعد الدولية كما تراه مناسبا تجلب عدم الاستقرار إلى النظام الدولي".وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبينغ، قال خلال إحاطة إعلامية، اليوم الجمعة، ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بيلنكن، أن "الصين تشكل أخطر تحد للنظام العالمي على المدى البعيد" هو تشويه للحقيقة، مؤكدا أن "الصين كانت دائما وستظل المدافع عن النظام الدولي".وشدد على أن خطاب وزير الخارجية بلينكن، أمس الخميس، "ينشر معلومات كاذبة"، ويضخم "التهديد الصيني"، ويشوه عمدا السياسة الخارجية والداخلية للصين من أجل "تقييد تنمية الصين".وتشهد العلاقات بين أمريكا والصين توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.ووجهت الصين في وقت سابق، تحذيرا إلى واشنطن، دعتها خلاله إلى توخي الحذر أثناء الإدلاء بتصريحات تتعلق بتايوان، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده مستعدة للتدخل عسكريا في تايون، في حال تعرضها "للغزو من جانب الصين".

https://arabic.sputniknews.com/20220306/الصين-تحذر-أمريكا-من-صب-الزيت-على-النار-في-أوكرانيا-1059529491.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم