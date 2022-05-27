الصين: ينبغي على أمريكا ألا تشاهد النيران من مسافة بعيدة فيما يخص الأزمة الأوكرانية ولا تشعل اللهب
14:24 GMT 27.05.2022 (تم التحديث: 14:25 GMT 27.05.2022)
© AFP 2022 / GREG BAKERالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين
© AFP 2022 / GREG BAKER
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أنه يجب على أمريكا أن تفكر بجدية في مسؤوليتها الواجبة في الأزمة الأوكرانية، وإجراء محادثات شاملة مع روسيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "لا ينبغي على أمريكا أن تشاهد النار مشتعلة من مسافة بعيدة، ناهيك عن إشعال اللهب".
ولفت وينبين إلى أنه "من بين أكثر من 190 دولة عضو في الأمم المتحدة، رفضت أكثر من 140 دولة تضم أكثر من 6 مليارات شخص لاختيار موقف، أو رؤية مواجهة تكتلية بشأن الأزمة الأوكرانية".
The US should earnestly reflect on its due responsibility in the Ukraine crisis and have comprehensive talks with Russia. It should not watch the fire burning from a distance, still less fan the flame.— Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) May 27, 2022
كما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن "تعريف أمريكا لمفهوم "المنافسة" ليس "منافسة مسؤولة"، وإنما قمع واحتواء بلا ضمير".
The US way of cherry-picking international rules as it sees fit brings most instability to the international order. pic.twitter.com/ZYvIwBpalD— Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) May 27, 2022
وطالب أن تدعم أمريكا بقوة النظام الدولي الذي يدعمه القانون الدولي، وأن تدافع عن القواعد الأساسية للعلاقات الدولية على أساس مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مضيفا أن "الطريقة الأمريكية في انتقاء القواعد الدولية كما تراه مناسبا تجلب عدم الاستقرار إلى النظام الدولي".
وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبينغ، قال خلال إحاطة إعلامية، اليوم الجمعة، ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بيلنكن، أن "الصين تشكل أخطر تحد للنظام العالمي على المدى البعيد" هو تشويه للحقيقة، مؤكدا أن "الصين كانت دائما وستظل المدافع عن النظام الدولي".
وشدد على أن خطاب وزير الخارجية بلينكن، أمس الخميس، "ينشر معلومات كاذبة"، ويضخم "التهديد الصيني"، ويشوه عمدا السياسة الخارجية والداخلية للصين من أجل "تقييد تنمية الصين".
وتشهد العلاقات بين أمريكا والصين توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
ووجهت الصين في وقت سابق، تحذيرا إلى واشنطن، دعتها خلاله إلى توخي الحذر أثناء الإدلاء بتصريحات تتعلق بتايوان، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده مستعدة للتدخل عسكريا في تايون، في حال تعرضها "للغزو من جانب الصين".