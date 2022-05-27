https://arabic.sputniknews.com/20220527/العراق-مقتل-3-إرهابيين-من-داعش-شمالي-البلاد-1062782877.html

العراق... مقتل 3 إرهابيين من "داعش" شمالي البلاد

العراق... مقتل 3 إرهابيين من "داعش" شمالي البلاد

قتل ثلاثة إرهابيين من تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الجمعة، شمالي العراقي خلال اشتباكات وقعت مع مقاتلي الحشد الشعبي، بحسب إعلام رسمي. 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T17:34+0000

2022-05-27T17:34+0000

2022-05-27T17:34+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

تنظيم داعش الإرهابي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102774/13/1027741334_0:15:1080:623_1920x0_80_0_0_50e52660ac483b5386d31f44686bebf5.jpg

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، نقلا عن بيان للحشد، إن "قوة من اللواء الثالث /المقر المسيطر الثالث في قيادة حشد الأنبار، تمكنت من قتل ثلاثة عناصر من فلول داعش الإرهابي في وادي حوران".وكانت القوة العراقية تقوم بمهام تفتيش مناطق وادي حوران والمدهم، قبل أن تندلع اشتباكات مع عناصر من "داعش" (محظور في روسيا والعديد من الدول)، كانوا يستقلون سيارة نوع "بيك أب".‏وتابع البيان: "أسفر الاشتباك عن مقتل ثلاثة “دواعش” كانوا يستقلون العجلة وإعطابها بالكامل".وأمس الأول (الأربعاء)، قُتل اثنان من عناصر الحشد الشعبي، خلال صد هجوم لـ "داعش" في قرية في محافظة ديالي شرقي البلاد.وقوات الحشد الشعبي هي قوات نظامية تابعة للحكومة العراقية وتشكلت بفتوى من المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني بعد دخول تنظيم "داعش" الإرهابي إلى البلاد عام 2014.وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر "داعش" المتكررة.

https://arabic.sputniknews.com/20220525/مقتل-اثنين-من-الحشد-الشعبي-خلال-صد-هجوم-لتنظيم-داعش-في-العراق-1062684295.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي