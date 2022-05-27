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العراق... مقتل 3 إرهابيين من "داعش" شمالي البلاد
العراق... مقتل 3 إرهابيين من "داعش" شمالي البلاد
قتل ثلاثة إرهابيين من تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الجمعة، شمالي العراقي خلال اشتباكات وقعت مع مقاتلي الحشد الشعبي، بحسب إعلام رسمي. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T17:34+0000
2022-05-27T17:34+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، نقلا عن بيان للحشد، إن "قوة من اللواء الثالث /المقر المسيطر الثالث في قيادة حشد الأنبار، تمكنت من قتل ثلاثة عناصر من فلول داعش الإرهابي في وادي حوران".وكانت القوة العراقية تقوم بمهام تفتيش مناطق وادي حوران والمدهم، قبل أن تندلع اشتباكات مع عناصر من "داعش" (محظور في روسيا والعديد من الدول)، كانوا يستقلون سيارة نوع "بيك أب".‏وتابع البيان: "أسفر الاشتباك عن مقتل ثلاثة “دواعش” كانوا يستقلون العجلة وإعطابها بالكامل".وأمس الأول (الأربعاء)، قُتل اثنان من عناصر الحشد الشعبي، خلال صد هجوم لـ "داعش" في قرية في محافظة ديالي شرقي البلاد.وقوات الحشد الشعبي هي قوات نظامية تابعة للحكومة العراقية وتشكلت بفتوى من المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني بعد دخول تنظيم "داعش" الإرهابي إلى البلاد عام 2014.وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر "داعش" المتكررة.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/مقتل-اثنين-من-الحشد-الشعبي-خلال-صد-هجوم-لتنظيم-داعش-في-العراق-1062684295.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

العراق... مقتل 3 إرهابيين من "داعش" شمالي البلاد

17:34 GMT 27.05.2022
© Sputnik . MORAD SAEEDالحشد الشعبي
الحشد الشعبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . MORAD SAEED
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قتل ثلاثة إرهابيين من تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الجمعة، شمالي العراقي خلال اشتباكات وقعت مع مقاتلي الحشد الشعبي، بحسب إعلام رسمي.
وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، نقلا عن بيان للحشد، إن "قوة من اللواء الثالث /المقر المسيطر الثالث في قيادة حشد الأنبار، تمكنت من قتل ثلاثة عناصر من فلول داعش الإرهابي في وادي حوران".
وكانت القوة العراقية تقوم بمهام تفتيش مناطق وادي حوران والمدهم، قبل أن تندلع اشتباكات مع عناصر من "داعش" (محظور في روسيا والعديد من الدول)، كانوا يستقلون سيارة نوع "بيك أب".
‏وتابع البيان: "أسفر الاشتباك عن مقتل ثلاثة “دواعش” كانوا يستقلون العجلة وإعطابها بالكامل".
الحشد الشعبي بالقرب من الحدود السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
مقتل اثنين من الحشد الشعبي خلال صد هجوم لتنظيم "داعش" في العراق
25 مايو, 10:02 GMT
وأمس الأول (الأربعاء)، قُتل اثنان من عناصر الحشد الشعبي، خلال صد هجوم لـ "داعش" في قرية في محافظة ديالي شرقي البلاد.
وقوات الحشد الشعبي هي قوات نظامية تابعة للحكومة العراقية وتشكلت بفتوى من المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني بعد دخول تنظيم "داعش" الإرهابي إلى البلاد عام 2014.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر "داعش" المتكررة.
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