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https://arabic.sputniknews.com/20220527/العراق-نعمل-على-رفع-الطاقة-الإنتاجية-للنفط-الخام-إلى-8-ملايين-برميل-يوميا-1062789221.html
العراق: نعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا
العراق: نعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا
قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، مساء اليوم الجمعة، إن بلاده تسعى إلى رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T21:47+0000
2022-05-27T21:47+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أسعار النفط اليوم
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موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع المسؤولين في وزارتي الطاقة والاقتصاد الفرنسية، وفق المكتب الإعلامي في وزارة النفط.وقال عبد الجبار إن العراق يخطط للوصول بالقدرات الإنتاجية من النفط الخام خلال الفترة بين 2022 -2028 إلى 8 مليون برميل يوما.وأضاف أن "الاجتماع قد تضمن مناقشة قدرات العراق المحتملة في إنتاج الغاز ‏بعد انجاز واكتمال خطط تطوير حقول الغاز الحر في محافظتي الأنبار (غرب) وديالى (شرق)، إلى جانب استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وإمكانية تعزيز ‏هذه الكميات المنتجة لأمن الطاقة الدولي".وأشار وزير النفط العراقي إلى الدور الذي تلعبه بلاده في منظمة "أوبك بلس" كثاني منتج في أوبك، حيث تعمل مع المنتجين على تحقيق التوازن والاستقرار المطلوب في الأسواق العالمية، مشيداً بتطور العلاقات الثنائية مع فرنسا وبما يخدم المصالح المشتركة.وحضر اللقاء الوفد المرافق لوزير النفط العراقي والسفير الفرنسي في بغداد، وعدد من المسؤولين في وزارتي الطاقة والاقتصاد الفرنسيتين .يذكر أن وزير النفط العراقي يرافقه وفد رفيع المستوى يجرى مباحثات في فرنسا من أجل تعزيز العلاقات والتعاون، واستقطاب الاستثمارات لقطاعات النفط والغاز والطاقة النظيفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/وزير-النفط-العراقي-لـسبوتنيك-الأزمة-الأوكرانية-ستؤدي-لرفع-أسعار-النفط-والغاز-1059111370.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أسعار النفط اليوم

العراق: نعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا

21:47 GMT 27.05.2022
© Sputnik . ulia troeitskaوزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار
وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . ulia troeitska
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قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، مساء اليوم الجمعة، إن بلاده تسعى إلى رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027.
موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع المسؤولين في وزارتي الطاقة والاقتصاد الفرنسية، وفق المكتب الإعلامي في وزارة النفط.
وقال عبد الجبار إن العراق يخطط للوصول بالقدرات الإنتاجية من النفط الخام خلال الفترة بين 2022 -2028 إلى 8 مليون برميل يوما.
وأضاف أن "الاجتماع قد تضمن مناقشة قدرات العراق المحتملة في إنتاج الغاز ‏بعد انجاز واكتمال خطط تطوير حقول الغاز الحر في محافظتي الأنبار (غرب) وديالى (شرق)، إلى جانب استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وإمكانية تعزيز ‏هذه الكميات المنتجة لأمن الطاقة الدولي".
وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
وزير النفط العراقي لـ"سبوتنيك": الأزمة الأوكرانية ستؤدي لرفع أسعار النفط والغاز
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وأشار وزير النفط العراقي إلى الدور الذي تلعبه بلاده في منظمة "أوبك بلس" كثاني منتج في أوبك، حيث تعمل مع المنتجين على تحقيق التوازن والاستقرار المطلوب في الأسواق العالمية، مشيداً بتطور العلاقات الثنائية مع فرنسا وبما يخدم المصالح المشتركة.
وحضر اللقاء الوفد المرافق لوزير النفط العراقي والسفير الفرنسي في بغداد، وعدد من المسؤولين في وزارتي الطاقة والاقتصاد الفرنسيتين .
يذكر أن وزير النفط العراقي يرافقه وفد رفيع المستوى يجرى مباحثات في فرنسا من أجل تعزيز العلاقات والتعاون، واستقطاب الاستثمارات لقطاعات النفط والغاز والطاقة النظيفة.
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