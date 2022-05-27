https://arabic.sputniknews.com/20220527/العراق-يعلن-عن-إصدار-جواز-سفر-إلكتروني-1062757120.html
العراق يعلن عن إصدار جواز سفر إلكتروني
العراق يعلن عن إصدار جواز سفر إلكتروني
أعلنت مديرية الجوازات العامة، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، عن الإجراءات المتعلقة بإصدار الجواز الإلكتروني. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T08:27+0000
2022-05-27T08:27+0000
2022-05-27T08:27+0000
العالم العربي
العراق
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وأشار مدير الجوازات العميد ماجد عدنان الهيازعي، إلى أن "المديرية مقبلة على خطة واسعة وفعالة بصدد إصدار جواز إلكتروني، مطابق للمواصفات العالمية، ومن أولى المواصفات بالشرق الأوسط، وذلك قبل نهاية العام الحالي"، بحسب وكالة شفق نيوز.وفيما يخص آلية الدفع للجوازات الإلكترونية، قال الهيازعي، إن "المواطن سوف يستغني عن موضوع جلب الصكوك لغرض إصدار الجواز، وسيتم ذلك إلكترونياً عن طريق آلية جديدة متبعة في مديرية شؤون الجوازات، مما يقلل العناء في موضوع دفع الرسوم ومواكبة التطور الحاصل بالمنطقة".من جهة ثانية، نوه مدير الجوازات أن الجوازات الورقية القديمة ستبقى فعالة "وبصورة موازية للجواز الإلكتروني، لحين إصدار منظمة الطيران العالمية ICAO طلب إيقاف الجواز الورقي القديم والمعمول به حالياً"، موضحا أن المواطن غير ملزم بتغيير جوازه، "وسيتم تزامن منظومات الاثنين الورقية والإلكترونية بصورة طبيعية"، ومؤكدا بعدم وجود فارق في الأسعار بين الجوازين.وما يميز الجواز الإلكتروني قال الهيازعي إن هذا الإجراء يرتبط مباشرة "بإنسانية الحركة في المطارات من خلال البوابات الإلكترونية المعمول بها، وهذه من المزايا التي تقدم خدمة للمسافرين ومواكبة للتطور الحاصل في الدول العالمية المتطورة"، بحسب تعبيره.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/الولايات-المتحدة-منزعجة-من-تشريع-البرلمان-العراقي-لقانون-يجرم-تطبيع-العلاقات-مع-إسرائيل-1062756310.html
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العالم العربي, العراق
العراق يعلن عن إصدار جواز سفر إلكتروني
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أعلنت مديرية الجوازات العامة، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، عن الإجراءات المتعلقة بإصدار الجواز الإلكتروني.
وأشار مدير الجوازات العميد ماجد عدنان الهيازعي، إلى أن "المديرية مقبلة على خطة واسعة وفعالة بصدد إصدار جواز إلكتروني، مطابق للمواصفات العالمية، ومن أولى المواصفات بالشرق الأوسط، وذلك قبل نهاية العام الحالي"، بحسب وكالة شفق نيوز
.
وفيما يخص آلية الدفع للجوازات الإلكترونية، قال الهيازعي، إن "المواطن سوف يستغني عن موضوع جلب الصكوك لغرض إصدار الجواز، وسيتم ذلك إلكترونياً عن طريق آلية جديدة متبعة في مديرية شؤون الجوازات، مما يقلل العناء في موضوع دفع الرسوم ومواكبة التطور الحاصل بالمنطقة".
من جهة ثانية، نوه مدير الجوازات أن الجوازات الورقية القديمة ستبقى فعالة "وبصورة موازية للجواز الإلكتروني، لحين إصدار منظمة الطيران العالمية ICAO طلب إيقاف الجواز الورقي القديم والمعمول به حالياً"، موضحا أن المواطن غير ملزم بتغيير جوازه، "وسيتم تزامن منظومات الاثنين الورقية والإلكترونية بصورة طبيعية"، ومؤكدا بعدم وجود فارق في الأسعار بين الجوازين.
وما يميز الجواز الإلكتروني قال الهيازعي إن هذا الإجراء يرتبط مباشرة "بإنسانية الحركة في المطارات من خلال البوابات الإلكترونية المعمول بها، وهذه من المزايا التي تقدم خدمة للمسافرين ومواكبة للتطور الحاصل في الدول العالمية المتطورة"، بحسب تعبيره.